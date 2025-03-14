Военный из Пролетарского района убит на Украине

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Михаил Бусыгин из Пролетарского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны как минимум 638 военнослужащих из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 марта убитыми на Украине были официально признаны не менее 637 военных из Ростовской области.

О Михаиле Бусыгине, убитом на Украине, администрация Пролетарского района Ростовской области сообщила 13 марта.

Чиновники отчитались о вручении семье Бусыгина награды - ему посмертно присвоен орден Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале администрации. Никаких личных данных об убитом в публикации не содержится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 638 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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