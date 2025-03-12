Двое военных из Ростова-на-Дону убиты на Украине

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Александр Сталоверов и Сергей Кугеев убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны как минимум 637 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта власти официально признали убитыми на Украине не менее 635 военных из Ростовской области.

Имена двоих военных, убитых на Украине, назвала администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону в отчете о передаче их родным орденов Мужества.

47-летний Александр Сталоверов, участник военных действий в Чечне, был мобилизован в сентябре 2022 года, был убит 25 марта 2023 года. 43-летний Сергей Кугеев также был мобилизован в 2022 году, убит 23 августа 2023 года, следует из сообщения в официальном Telegram-канале администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 637 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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