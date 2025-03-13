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14:02, 13 марта 2025

Начальник полиции в Ростове-на-Дону заподозрен в аферах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший начальник управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак подозревается во взяточничестве и хищении денег.

По версии следствия, Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции управления МВД по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 260 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций. После, с 2019 по 2023 год, будучи замначальника ведомства, а затем начальником, Шпак и его подчиненные похитили почти 300 тысяч рублей, которые начислялись оперативнику в качестве зарплаты за дни его фактического отсутствия на работе, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

В отношении Шпака возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество). Вместе с ним подозревается и оперуполномоченный одного из отделов полиции, в отношении него возбуждено дело о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК России). Он провел операцию на банковском счете, используя подложные документы. Подозреваемые задержаны, пишет со ссылкой на следователей ТАСС.

По данным источника издания "Ростов-Главный", один из числящихся по документам оперативных работников работал ландшафтным дизайнером на даче у Сергея Шпака.

"Кавказский узел" также писал, что в январе суд оштрафовал на 2,5 миллиона рублей начальника военного госпиталя в Краснодаре Владимира Карпова, признав его виновным в получении взятки от контрактника за справку о ранении.

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Автор: "Кавказский узел"

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