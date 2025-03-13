Прокуратура и защита не согласились с приговором по делу Саакашвили

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Защита осужденных за растрату третьего президента Грузии Саакашвили и главы Службы госохраны Джанашии готовит апелляцию. Прокуратура также намерена оспорить приговор в отношении Джанашии, сочтя его слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Тбилисский горсуд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в растрате. Бывший глава Специальной службы госохраны Теймураз Джанашия приговорен к штрафу в 300 тысяч лари (108 тысяч долларов США).

Это обвинение было предъявлено Михаилу Саакашвили еще в 2014 году. По версии следствия, президент тратил "значительные суммы" на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны.

Оглашение приговора в суде вызвало бурю негодования. Защита и активисты «Национального движения» назвали решение в отношении Михаила Саакашвили политически мотивированным, адвокаты заявили, что планируют обжаловать приговор. По словам судьи Кочламазашвили, Саакашвили придется провести в тюрьме еще шесть лет и шесть месяцев. В результате, если действующее наказание не будет изменено, Саакашвили останется в тюрьме до 2030 года, говорится в публикации грузинской версии издания Forbes.

Новые дела и приговоры не заставят себя ждать, уверен Саакашвили. "Сегодня мне вынесли приговор. Но на этом это не прекращается. Иванишвили уже объявил, что в следующий раз меня будут судить за войну против России, за противодействие полномасштабному вторжению России в мою страну в 2008 году", - говорится в говорится в посте, опубликованном на странице Саакашвили в социальной сети 12 марта.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

"По приказу Иванишвили прокуратура возбудила против меня дело за разграбление денег и основывала его на служебных расходах.... Эти расходы в основном включали мои официальные зарубежные поездки и прием иностранных лидеров и видных деятелей, таких как Джозеф Байден и Хиллари (Клинтон). Дело включает чеки за ужин и другие расходы на прием Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году. В него также включены выплаты за цветы, доставленные на похороны президента Польши Леха Качиньского и бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Также есть деньги, потраченные на мое лечение, официальные костюмы и другие расходы. Прокуроры не утверждают, что я присвоил хоть что-то из этих средств. С самого начала было ясно, что дело чисто политическое", - говорится в публикации.

Адвокат бывшего лидера страны Бека Басилая утверждает, что решение суда "создает очень опасный прецедент и переворачивает правовую систему с ног на голову".

"Это решение суда переворачивает правовую систему с ног на голову и говорит, что если есть политические интересы ... то надо их квалифицировать, придумать какую-то статью и наказать человека... Естественно, это очень опасный прецедент, но, как вы знаете, интерес правительства Грузии на данном этапе - нейтрализация политических оппонентов, а не построение государства», - заявил Бека Басилая, слова которого приводит Pirveli.

По данным телекомпании, прокуратура также планирует обжаловать решение в отношении Темура Джанашия.

Сам бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Теймураз Джанашия заявил, что решение суда - это месть со стороны властей Саакашвили.

"Это месть. Месть человеку, который добился успеха во время своего пребывания у власти. Нынешняя правящая элита пытается отомстить ему, очернить его и принизить его роль в истории. Это их мотив... Я уверен, что не сделал ничего противозаконного. Мы продолжим борьбу в суде», - заявил Темур Джанашия, чьи слова приводит на своем сайте Pirveli.

Напомним, на 14 марта также назначено итоговое выступление прокурора и последнее слово Саакашвили в деле о незаконном пересечении границы. По этому обвинению Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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