RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:57, 13 марта 2025

Прокуратура и защита не согласились с приговором по делу Саакашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита осужденных за растрату третьего президента Грузии Саакашвили и главы Службы госохраны Джанашии готовит апелляцию. Прокуратура также намерена оспорить приговор в отношении Джанашии, сочтя его слишком мягким. 

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Тбилисский горсуд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в растрате. Бывший глава Специальной службы госохраны Теймураз Джанашия приговорен к штрафу в 300 тысяч лари (108 тысяч долларов США).

Это обвинение было предъявлено Михаилу Саакашвили еще в 2014 году. По версии следствия, президент тратил "значительные суммы" на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны.

Оглашение приговора в суде вызвало бурю негодования. Защита и активисты «Национального движения» назвали решение в отношении Михаила Саакашвили политически мотивированным, адвокаты заявили, что планируют обжаловать приговор. По словам судьи Кочламазашвили, Саакашвили придется провести в тюрьме еще шесть лет и шесть месяцев. В результате, если действующее наказание не будет изменено, Саакашвили останется в тюрьме до 2030 года, говорится в публикации грузинской версии издания Forbes.

Новые дела и приговоры не заставят себя ждать, уверен Саакашвили. "Сегодня мне вынесли приговор. Но на этом это не прекращается. Иванишвили уже объявил, что в следующий раз меня будут судить за войну против России, за противодействие полномасштабному вторжению России в мою страну в 2008 году", - говорится в говорится в посте, опубликованном на странице Саакашвили в социальной сети 12 марта.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

"По приказу Иванишвили прокуратура возбудила против меня дело за разграбление денег и основывала его на служебных расходах.... Эти расходы в основном включали мои официальные зарубежные поездки и прием иностранных лидеров и видных деятелей, таких как Джозеф Байден и Хиллари (Клинтон).  Дело включает чеки за ужин и другие расходы на прием Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году. В него также включены выплаты за цветы, доставленные на похороны президента Польши Леха Качиньского и бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Также есть деньги, потраченные на мое лечение, официальные костюмы и другие расходы. Прокуроры не утверждают, что я присвоил хоть что-то из этих средств. С самого начала было ясно, что дело чисто политическое", - говорится в публикации.

Адвокат бывшего лидера страны Бека Басилая утверждает, что решение суда "создает очень опасный прецедент и переворачивает правовую систему с ног на голову".

"Это решение суда переворачивает правовую систему с ног на голову и говорит, что если есть политические интересы ... то надо их квалифицировать, придумать какую-то статью и наказать человека... Естественно, это очень опасный прецедент, но, как вы знаете, интерес правительства Грузии на данном этапе - нейтрализация политических оппонентов, а не построение государства», - заявил Бека Басилая, слова которого приводит Pirveli.

По данным телекомпании, прокуратура также планирует обжаловать решение в отношении Темура Джанашия.

Сам бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Теймураз Джанашия заявил, что решение суда - это месть со стороны властей Саакашвили.

"Это месть. Месть человеку, который добился успеха во время своего пребывания у власти. Нынешняя правящая элита пытается отомстить ему, очернить его и принизить его роль в истории. Это их мотив... Я уверен, что не сделал ничего противозаконного. Мы продолжим борьбу в суде», - заявил Темур Джанашия, чьи слова приводит на своем сайте Pirveli.

Напомним, на 14 марта также назначено итоговое выступление прокурора и последнее слово Саакашвили в деле о незаконном пересечении границы. По этому обвинению Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы. 

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Георгий Чикваидзе, фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/167283-biznesmen-georgii-chikvaidze-nachinaet-aktsiiu-golodovki/
04:24, 13 марта 2025
Чикваидзе объявил голодовку в СИЗО
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 27.02.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/167015-protest-u-parlamenta-prodolzhaetsia-prospekt-rustaveli-perekryt
02:26, 13 марта 2025
Правозащитники назвали искусственными доказательства по делу грузинских оппозиционеров
Михаил Саакашвили. Скриншот видео IRAKLI GEDENIDZE/POOL
10:06, 12 марта 2025
Саакашвили приговорен к девяти годам лишения свободы
Мужчина у границы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:25, 12 марта 2025
Жители грузинского села задержаны пограничниками в Южной Осетии
Михаил Саакашвили поднимается с места с помощью сотрудников пенитенциарной службы. Кадр сюжета Formula News www.youtube.com/watch?v=fi5Bf5740yE
02:45, 12 марта 2025
Саакашвили потребовал отложить оглашение приговора
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
42
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
42
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Фото
11:57, 8 марта 2025
BERG...man Tbilisi
95
Быть или не быть иностранным послам на судах в Грузии, прерогатива власти
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Надежда Кеворкова. Фото: https://vk.com/wall-66283435_2331498
12 марта 2025, 13:38
Оперативник и эксперт дали показания в суде по делу Кеворковой

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше