Возникший после после атаки дронов пожар в Ростовской области потушен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начавшийся после отражения атаки беспилотников пожар в Шолоховском районе ликвидирован.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 марта пять беспилотников атаковали Ростовскую область, при отражении атаки в Шолоховском районе начался пожар.

Пожар на хуторе Калининском, возникший после падения беспилотника, потушен, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, огонь не распространился на промышленный объект. Слюсарь не указал название и назначение промышленного объекта, где возникло ЧП.

"Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховского района ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

С 6 марта Юрий Слюсарь ввел в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС, вызванной взрывами в зданиях и сооружениях, их возможным возгоранием и обрушением. Режим вводится до особого распоряжения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Уже несколько дней ростовчан предупреждают о беспилотной опасности уведомлениями на телефон. Быстрее всего они доходят в приложении МЧС России, информировало сегодня издание 161.ру.

После начала военных действий на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, частный дом загорелся в селе Ряженое Матвеево-Курганского района после падения беспилотника 8 марта. Жители пострадавшего и соседних домов отселены. 7 марта военные обезвредили дрон в Усть-Донецком районе, а 4 марта в регионе было сбито 10 беспилотников.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.