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18:23, 11 марта 2025

Оштрафованы 18 участников акций протеста в Батуми

Флаг Грузии в руках участников акции протеста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья Батумского горсуда оштрафовала 18 участников проевропейских акций, обязав каждого из них заплатить штраф в пять тысяч лари.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Судья Батумского городского суда Марианна Фомаева оштрафовала участников проевропейского митинга на 5000 лари  (около 1800 долларов США) каждого за препятствие движению автомобилей на пешеходном переходе.

Среди тех, то получил штрафы Диана Болквадзе, Тамар Сурманидзе, Бадри Кочалидзе, Арчил Беридзе, Натия Летодиани, Давид Робакидзе, Манучар Хозреванидзе, Кети Паксадзе, Мариам Сагинадзе, Нугзар Таплэдзе, Татия Абуладзе, Линда Цинцадзе, Арчил Шотадзе, Георгий Чхаидзе, Элизбар Чхиквадзе, Гоча Сургуладзе и Ана Вачеишвили, сообщило сегодня "Батумелеби".

Студенты Арчил Беридзе и Линда Цинцадзе  присутствовали на заседании 12 марта будет рассмотрено дело еще семи участников проевропейских акций, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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