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13:08, 11 марта 2025

Пользователи Telegram скептически оценили выборы мэра Ростова-на-Дону 

Александр Скрябин. Фото: https://rostof.ru/articles/aleksandr-skryabin-nameren-prodolzhat-rabotu-otkryto-i-v-ramkah-konstruktivnogo-dialoga

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гордума избрала на пост главы города бывшего первого заместителя губернатора Александра Скрябина. Новый мэр не сможет решить старые проблемы города, уверены пользователи Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 28 января глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку в январе. Сам Логвиненко пояснил, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

В финальном этапе конкурсного этапа выборов конкурентом Скрябина был заместитель директора департамента имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону Виталий Золотухин. Решение в пользу Александра Скрябина принято депутатами единогласно, передает "Интерфакс".

Бывший первый замгубернатора Скрябин был назначен на должность первого замглавы администрации Ростова-на-Дону и начал исполнять обязанности главы администрации  в день отставки Логвиненко.

Ранее Скрябин работал на различных должностях в водоканалах Новошахтинска и Ростова-на-Дону. С 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. В сентябре 2018 года был избран заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области - председателем комитета Заксобрания региона по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. В сентябре 2023 года был назначен на должность первого заместителя губернатора Ростовской области, информирует сайт администрации региона.

Прокомментировавшие новость о выборах градоначальника пользователи Telegram напомнили о застарелых проблемах областного центра,

"Также будет ...  а город по-прежнему останется грязной ямой. Довели южную столицу до позора", - резко высказалась Лидия в канале "Че по Ростову?" (31 тысяча подписчиков) опубликовавшего новость о решении депутатов.

Новый глава не сможет справиться с проблемами города, уверен пользователь Евгений. 

"Опять без нас все решили, как говорится: терпим дальше", - напомнила об отсутствии прямых выборах пользователь Татьяна в канале "ПриветРостов" (174 000) подписчиков.

"Кто бы сомневался. Нас никто никогда не спрашивает. А он и в мэрии будет если что баррикадироваться, как в водоканале", - считает Владимир. 

Напомним, что 22 октября 2019 года 36 депутатов гордумы проголосовали за назначение Логвиненко на пост главы администрации города, один депутат высказался "против". На следующий день Логвиненко вступил в должность градоначальника.

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Автор: "Кавказский узел"

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