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14:01, 11 марта 2025

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гаджинагы Самедов из Дербентского района убит в боевых действиях. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1293 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1292 бойца из Дагестана.

О смерти Гаджинагы Самедов стало известно из публикации в телеграм-канале главы района о церемонии передачи наград погибших военных их родным. Обстоятельств, при которых погиб боец, в сообщении не приводится. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1293 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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