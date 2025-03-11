Интерпол снял с розыска воюющего за Украину выходца из Чечни

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Один из руководителей воюющего на стороне Украины батальона имени Джохара Дудаева Муслим Мадиев снять с розыска Интерпола, сообщила активистка одной из организаций чеченских эмигрантов Фатима Сулейманова.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе 2025 года лидеры ичкерийского формирования были заочно осуждены в России - Мурад Юсупов и Ахмед Закаев приговорены к 19 и 20 годам лишения свободы по делу о террористическом сообществе "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия*".

Интерпол снял с розыска 64-летнего уроженца Чечни Муслима Мадиева, сообщила на своей странице в социальной сети Фатима Сулейманова, опубликовав копию ответа Интерпола на запрос о розыске. В ответе, датированным 28 февраля говорится, что он не значится в списках разыскиваемых.За месяц до этого перед штаб-квартирой Интерпола во французском Лионе прошел митинг в поддержку уроженца Чечни, сообщила Сулейманова.

Когда он был объявлен Интерполом в розыск, не сообщается. В интервью сайту "РБК-Украина" он рассказывал о внимании со стороны Интерпола еще до 2016 года. О себе он рассказывал, что участвовал на стороне сепаратистов в первой и второй чеченской кампаниях.

Отметим, что в декабре 2023 года Муслим Мадиев бы внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Ранее Муслим Мадиев давал интервью украинским СМИ, которые его представляли в качестве одного из командиров батальона, а также советником батальона. В этих интервью он призывал к разделению России и отделению от нее ряда территорий.

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