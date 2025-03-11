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00:53, 11 марта 2025

559 кандидатов претендуют на мандаты в Советах старейшин Гюмри и Паракара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЦИК Армении зарегистрировал 372 кандидатов от девяти политических сил на выборах в Гюмри и 187 кандидатов от четырех политических сил в общине Паракар.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта. В конце октября 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Аналогичные праймериз власти назначили в общине Паракар, где с декабря 2021 года продолжается конфликт вокруг избрания главы. 

Центризбирком Армении завершил регистрацию предвыборных списков партий и блоков, подавших заявку на участие во внеочередных выборах в Советы старейшины Гюмри и Паракара, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Армении Седа Гукасян.

В Гюмри правом голоса обладают 112 160 избирателей, в Паракаре – 21 186 избирателей, заявила она. "Предвыборная агитация начнется 15 и завершится 28 марта в полночь. Суббота 29 марта – день тишины", – отметила пресс-секретарь.

В предвыборных списках девяти политических сил, подавших заявку на участие в выборах в Гюмри, 372 кандидата, из них 81 кандидат беспартийный. По гендерному признаку кандидаты распределились следующим образом – 221 мужчина и 151 женщина.

Максимально число кандидатов – 99 человек – присутствуют в предвыборном списке правящей партии "Гражданский договор". Далее следует блок "Мать Армения" с 56 кандидатами, на третьем месте – партия "Моя мощная община" с 40 кандидатами.

В предвыборных списках блока "Наш город", Коммунистической партии Армении, Рабоче-социалистической партии Армении, партии "Страна жизни" и блока "Евроальянс" – по 34, 33, 32, 30 и 25 кандидатов соответственно. Наименьшее число кандидатов у партии "Демократическая альтернатива" – 23 человека.

Для участия в выборах в Паракаре от четырех политических сил зарегистрировались 187 кандидатов, из них 37 беспартийных кандидатов, 113 мужчин и 74 женщины. Документы отозвал лишь один кандидат от партии "Стабильность".

Как и в Гюмри, в Паракаре наибольшее число кандидатов также в предвыборном списке правящей партии "Гражданский договор" – 63. У блока "Объединение" 61 кандидат. На третьем и четвертом месте партии "Стабильность" и "Национальный прогресс" с 39 и 24 кандидатами соответственно, передает корреспондент "Кавказского узла", изучивший предвыборные списки, опубликованные на официальном сайте ЦИК.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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