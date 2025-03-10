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22:57, 10 марта 2025

Два человека задержаны в Тбилиси во время акций протеста

Активисты у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 10.03.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1391347712264775&set=pcb.1391349685597911 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).

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Студенты Театрального университета и активисты прошли сегодня маршем по центру Тбилиси в знак протеста против разгона акции протеста в холле университета, также заблокировано движение у здания парламента. Два человека были задержаны.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта, на сотый день протестов в Грузии, акции и марши прошли в Тбилиси, Батуми и Зугдиди. Демонстранты заявили, что готовы вести борьбу до конца. По данным правозащитников, не менее 626 человек подверглись административному преследованию за участие в акциях. 8 марта к протестующим у парламента присоединились участницы женского марша.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов.

На проспекте Руставели были задержаны два человека, сообщило сегодня "Интерпрессньюс". По словам очевидцев, правоохранители задержали на перекрестке улиц Табукашвили и Чантурия два лица, когда начиналась акция протеста. По распространившейся информации, задержаны женщина и мужчина, говорится в публикации.

Марш поддержки студентов Театрального университета прошел в центре Тбилиси. Участники акции решили поддержать студентов, которых полиция заставила прекратить акцию протеста, продолжавшуюся более 80 дней в холле университета. 10 студентам выписали штраф на 5 тысяч лари каждому (около $1,7 тысячи) и сообщили, что их отчислили за нарушение этических норм, проинформировало сегодня JamNews.

Главным требованием студентов в ходе акции была отставка ректора Гиорги  Шалуташвили, который, по мнению студентов, служит интересам "Грузинской мечты" и подавляет инакомыслие.

Десятки других студентов Театрального университета заявляют, что если отчислят участников акции, они откажутся продолжать учебу в знак солидарности. "Репрессии в советском стиле не напугают молодежь, а наоборот, приведут к более масштабным протестам. Все студенты Грузии должны вместе противостоять самопровозглашенному правительству", - говорится в заявлении студенческого совета.

В марше неповиновения приняли участники студенты разных вузов. Они отправились на проспект Руставели, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

"Очевидно, что система все больше ужесточает ограничения на свободу самовыражения. Репрессивный режим в жесткой форме проникает даже в университетское пространство... Университет принадлежит студентам, все государственные здания принадлежат народу. Наш протест становится еще сильнее, а репрессии лишь усиливают наш гнев", - говорится в заявлении инициативной группы. 

Кроме того, участники протеста собирались у территории, прилегающей к парламенту. В настоящее время проспект Руставели полностью перекрыт.

Собравшиеся у Тбилисского университета театра и кино имени Шота Руставели с лозунгом: "Против тирании" присоединились к акции у парламента, где заявили, что в знак протеста проведут ночь у парламента. 

 "Мы протестуем против той тирании, против которой боролся Сандро Ахметели (грузинский режиссер, расстрелян как враг народа в 1937 году, реабилитирован посмертно, - прим. "Кавказского узла") и традиции борьбы с которой мы пытаемся продолжить в этой борьбе", - сообщила Publika.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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