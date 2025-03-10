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03:49, 10 марта 2025

Грузинский адвокат пожаловался на политическое преследование

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Михаил Рамишвили уехал из Грузии и собирается просить политического убежища за границей. Он обвинил власти в преследовании и попытке давления на все адвокатское сообщество.

По словам Рамишвили, из Грузии он уехал, так как не может защитить ни себя, ни своих подзащитных, дела которых ведет. При этом он их защиты он не отказался, заявив, что будет участвовать в судебных процессах онлайн, пишет 9 марта "Грузия-онлайн".

Рамишвили уверен, что велика вероятность того, что вскоре он может оказаться в тюрьме вместе с другими узниками совести, при этом он отметил, что находиться в заключении ему никак нельзя из-за состояния здоровья. Адвокат заявил, что ему угрожают арестом из-за приобретенного в 2019 году дома. По его словам, дом куплен добросовестно, но все равно против него возбуждено уголовное дело о фальсификации документов. Заявитель утверждает, что Рамишвили принудительно получил подпись владельца квартиры, что подтверждается Национальным бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули. Однако, как заявляет адвокат, частный эксперт с ним связался и сообщил, что его попросили сфальсифицировать данные экспертизы.

Адвокат считает, что "Грузинская мечта" хочет нанести ущерб не только ему, но и всему депутатскому корпусу. "Мы - определенная группа, которая 24 часа в сутки находится на митинге, 24 часа в сутки защищает права тех людей, которые требуют защиты своих прав, демократии и свободы. Следовательно, именно эту группу намерены уничтожить, и начинают с меня", - приводит его слова издание.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

"Кавказский узел" писал, что в 2020-2023 годах Рамишвили представлял интересы семьи программистки Тамар Бачалиашвили, которая, как утверждало следствие, покончила жизнь самоубийством. Однако спустя некоторое время следователь заявил, что не верит в версию о суициде, его обвинили в воспрепятствовании правосудию.

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Автор: "Кавказский узел"

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