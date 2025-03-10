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00:52, 10 марта 2025

Защита обжаловала передачу дела Елены Золотаревой в Краснодар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Верховный суд России поступила жалоба на решение передать дело бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой на рассмотрение Первомайского районного суда Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая 2023 года председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, в июле Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО. Суд в Москве отказался перевести их под домашний арест.

27 октября 2023 года Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе согласие возбудить уголовное дело в отношении Золотаревой.

Защита бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой направила в Верховный суд России жалобу на решение о рассмотрении ее дела в Краснодаре, пишет 9 марта "Коммерсант".

Дело Золотаревой, ее бывшего заместителя Татьяны Юровой и бывшего председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко поступило в конце 2024 года на рассмотрение Кировского районного суда Ростова-на-Дону, однако прокуратура заявила о необходимости перенести его рассмотрение в другой регион из-за наличия у фигурантов связей в судебной системе области. Кассационный суд принял решение передать дело на рассмотрение Первомайского районного суда Краснодара.

Напомним, трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагалось возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 миллионов рублей за решение по уголовному делу, еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 миллиона рублей, в других двух – по одному миллиону рублей. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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