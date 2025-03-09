Боец из Дагестана стал чемпионом UFC

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Махачкалинский боец Магомед Анкалаев одержал победу в поединке с бразильским спортсменом Алексом Перейрой и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Махачкалы Магомед Анкалаев в ноябре 2019 года на турнире UFC (Ultimate Fighting Championship) в Москве победил в полутяжелом весе спортсмена из ЮАР Далчу Лунгиамбулу. 1 марта 2020 года на турнире UFC в США Анкалаев отправил соперника в нокаут меньше чем через минуту после начала поединка. Болельщики выразили недовольство решением судьи остановить бой. Они начали негодовать, и Анкалаев, приняв это на свой счет, показал зрителям средний палец.

Нецензурный жест, показанный бойцом из Махачкалы в адрес болельщиков - явление для спорта редкое и считается дурным тоном, но спортсмену едва ли грозит дисквалификация, указали опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты.

Магомед Анкалаев победил спортсмена из Бразилии Алекса Перейру в главном поединке турнира UFC 313. Пятираундовый бой завершился в пользу Анкалаева, который отобрал у соперника титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, сообщает сегодня "Коммерсант".

На счету у 32-летнего Магомеда Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. 37-летний Алекс Перейра, у которого 12 побед и три поражения, ранее был чемпионом UFC в среднем весе. В ноябре 2023 года он завоевал титул в полутяжелом весе и трижды успешно его защитил, пишет издание.

После боя, который состоялся сегодня в Лас-Вегасе и стал главным событием турнира, Магомед Анкалаев прокомментировал поединок. "Я только что пересмотрел весь бой и понял, что могу побеждать лучших ударников в стойке. Первые три раунда я решил просто драться с ним. Это было очень весело и нелегко, когда всё, что делает твой противник, - убегает. Давление, которое я оказывал на него, было моим лучшим оружием. Я очень счастлив", - приводит слова Анкалаева "Чемпионат".

Напомним, в декабре 2021 года Магомед Анкалаев стал одним из спортсменов, получивших в подарок от Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes. Анкалаев поблагодарил главу Чечни за дорогостоящий подарок.

В декабре 2022 года поединок между Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем в финале турнира UFC 282 закончился ничьей. Это возмутило Рамзана Кадырова, который заявил, что ничья стала результатом несправедливого судейства, и потребовал от главы UFC извиниться и признать Анкалаева чемпионом лиги.

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