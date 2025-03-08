Активисты призвали освободить журналисток Abzas Media и Meydan TV

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Активисты, которые ежегодно организовывали акции феминисток в Баку к 8 марта, отказались от традиционного шествия. Они призвали власти освободить арестованных журналисток Abzas Media и Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", Норвежский Хельсинкский комитет (НХК) в преддверии 8 марта призвал освободить восьмерых журналисток, арестованных в Азербайджане.

Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова арестованы по делу издания Abzas Media, а Айнур Эльгюнеш, Айтадж Ахмедова, Айсель Умудова и Хаяля Агаева - по делу Meydan TV. Также под стражей находилась Шахназ Бейляргызы, работавшая на Toplum TV. Уже после заявления НХК Бейляргызы была переведена под домашний арест, однако в СИЗО отправили еще одну журналистку Meydan TV - Фатиму Мовламлы.

"Совместное заявление организаторов традиционных шествий 8 марта [в Баку]" было размещено накануне праздника 8 марта в специально созданной в Facebook* группе 8 mart 2025. Авторы обращения заявили, что "8 марта – это не декоративный праздник политических режимов", а "исторический день, когда женщины возвысили голос за свои права".

В ответ мы подвергались насилию, давлению и угрозам

"Начиная с 2019 года, каждый год 8 марта мы проводили шествия по центральным улицам Баку, чтобы возродить суть этого исторического дня, пролить свет на трудности, с которыми женщины повседневно сталкиваются – неравенство, давление, притеснения, заявлять о наших требованиях по обеспечению прав и благополучия женщин. Однако в ответ мы подвергались насилию, давлению и угрозам. Сегодня в Азербайджане репрессии вступили в новый этап. Свобода слова уничтожается, у нас отнимается свобода собраний, правозащитники и журналисты по сфабрикованным обвинениям отправляются в тюрьмы", - говорится в заявлении, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Впервые феминистки в Баку попытались провести акцию под лозунгом: "Выступи против насилия" 8 марта 2019 года. В 2020 году полицейские задержали нескольких участников шествия феминисток, а в 2021 году пресекли аналогичную акцию. В 2022 и 2023 годах силовики не стали разгонять участников шествия, но сопровождали их, не позволяя прохожим приблизиться к активистам. 8 марта 2024 года силовики блокировали проходы к месту проведения акции и отобрали у ее участников плакаты с политическими лозунгами.

Авторы заявления подчеркнули, что восемь женщин-журналистов, арестованных "за свою профессиональную деятельность", вынуждены находиться в день 8 марта в заключении.

"Мы – организаторы феминистских маршей последних лет – в настоящее время продолжаем свою деятельность во благо Азербайджана вынужденно за пределами страны… Находясь в условиях относительной безопасности, призывать к проведению шествия противоречило бы нашим принципам. Однако 8 марта принадлежит не только организаторам традиционных маршей. Этот день – историческое наследие всех женщин-борцов. Мы выражаем поддержку всем, кто 8 марта возвышает свой голос, выражает протест и выдвигает требования, сопротивляется патриархальной системе", – заявили феминистки.

Они потребовали "немедленно освободить" всех арестованных "по сфабрикованным обвинениям" журналистов, общественных и политических активистов, а также прекратить политически мотивированные преследования представителей гражданского общества и обеспечить свободу выражения и собраний.

Кроме того, в заявлении содержится требование устранить "препятствия для политической активности женщин и их участия в политических процессах" и подчеркивается важность улучшения медицинских и гигиенических условий содержания женщин в тюрьмах и устранения жестокого обращению с ними.

Необходимо реализовать программы по обеспечению благосостояния женщин с детьми

"Факты бытового насилия в отношении женщин, которые за последние пять лет возросли в 3,3 раза, а также женские самоубийства и фемициды должны быть тщательно расследованы и приняты меры по устранению причин. Необходимо реализовать программы по обеспечению благосостояния женщин с детьми и матерей-одиночек, а также создать алиментные фонды! Необходимо расследовать негативное влияние роста цен в стране на экономическое положение женщин и рынок труда и принять меры по устранению этих последствий", - указали авторы заявления.

Они призвали пользователей соцсети делиться фотографией плаката с изображением восьми арестованных журналисток и лозунгом на английском языке: "Свободу арестованным в Азербайджане восьми женщинам-журналистам!".

В этом году было решено не проводить традиционный марш, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" одна из активисток. "Так решили руководители феминистского движения, которые вынужденно покинули страну после вызовов в правоохранительные органы и дискредитирующих публикаций в провластных СМИ", - сказала она.

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