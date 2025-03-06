Журналисты Гахраманлы и Мовламлы оставлены под стражей

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Апелляционный суд Баку признал законным арест журналистов Нурлана Гахраманлы и Фатимы Мовламлы по делу Meydan TV. Комитет по защите журналистов призвал к освобождению арестованных в Азербайджане журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 6 февраля по этому же делу арестовали руководителя новостного сайта arqument.az Шамшада Ага, 21 февраля - журналиста-фрилансера Нурлана Гахраманлы, а 1 марта - журналистку Фатиму Мовламлы.

Бакинский апелляционный суд 6 марта рассмотрел жалобу на предварительное заключение Нурлана Гахраманлы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Парвиз Гаджиев.

"Мы указали на отсутствие оснований для содержания Гахраманлы под стражей. Доказательств его причастности к действиям, квалифицируемых как «контрабанда» не было представлено. Гахраманлы не признает себя виновным и связывает уголовное дело со своей журналисткой деятельностью", - сказал адвокат.

Однако суд, не удовлетворив жалобу, оставил журналиста под стражей. Адвокат отметил, что защита продолжит правовые шаги для освобождения Гахраманлы и подаст ходатайство о переводе журналиста под домашний арест.

6 марта БАС также не удовлетворил жалобу на арест Мовламлы, сообщили ее коллеги.

"Фатима отвергает обвинения в контрабанде. Следствие утверждает, что у нее дома якобы «нашли» 13 500 евро. Но Фатима сказала, что деньги подложили сами силовики. Фатима сохраняет бодрость духа", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из журналисток-фрилансеров.

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил последние аресты Гахраманлы и Мовламлы. "Последние аресты в ходе беспрецедентного подавления СМИ в Азербайджане как никогда ясно показывают, что настоящая цель властей - полностью подавить работу независимых СМИ внутри страны», — заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

"Азербайджанские власти должны немедленно освободить Нурлана Гахраманлы и Фатиму Мовламлы, а также почти два десятка других журналистов, которые в настоящее время находятся в тюрьмах по явно карательным обвинениям", - добавила она.

В результате арестов общее число журналистов Meydan TV, заключенных в тюрьму по обвинению в контрабанде валюты, достигло девяти."В декабре полиция задержала шестерых сотрудников издания, а в феврале арестовала журналиста Шамшада Агу. Проправительственные СМИ утверждали, что Аге было поручено «управление» операциями Meydan TV внутри страны после декабрьских арестов, и он «завербовал» нескольких журналистов, включая Гахраманлы и Мовламлы", - говорится в заявлении КЗЖ.

Журналисты Meydan TV входят в число по меньшей мере 24 журналистов и работников СМИ, в настоящее время находящихся в тюрьмах в Азербайджане. "Большинство из них являются представителями крупнейших независимых СМИ страны и обвиняются в незаконном ввозе в страну западных донорских средств на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом", - подчеркнули в КЗЖ.

26 февраля бакинский суд перевел еще одного журналиста, обвиняемого в финансировании, ведущую Toplum TV Шахназ Бейляргызы, из предварительного заключения под домашний арест по состоянию здоровья, сказано в заключение заявления КЗЖ.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил, что жалобы на Мовламлы и Гахраманлы отклонены

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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