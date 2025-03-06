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13:41, 6 марта 2025

Руслан Нурушев столкнулся с пыточными условиями во время своего процесса

Руслан Нурушев. Скриншот фото из Telegram-канала "ОВД-инфо" (признан иноагентом) от 07.11.24, https://t.me/ovdinfolive/35194

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При доставке Руслана Нурушева в волгоградский суд суд нарушаются международные принципы защиты прав заключенных, заявил юрист Роман Мельниченко.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря 2024 года волгоградскому юристу Руслану Нурушеву было предъявлено окончательное обвинение в распространении фейков об армии. 5 февраля суд провел первое открытое заседание по его делу. Оперативники, работавшие по делу Нурушева, в суд не пришли. Свидетель обвинения, написавший донос на волгоградского юриста Руслана Нурушева, выступил в суде с патриотическими лозунгами, но уклонился от ответа на вопросы адвоката и судьи. В конце февраля Нурушева перевели из СИЗО-1 Волгограда в следственный изолятор колонии №9 — в Тракторозаводский район, в котором проходит судебный процесс по его делу.

Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Защита настаивает на невиновности Нурушева.

Роман Мельниченко 5 марта посетил своего коллегу и бывшего однокурсника Руслана Нурушева в следственном изоляторе. Во время беседы с Русланом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Роман Мельниченко, он узнал о пыточных условиях доставки подследственных в суды. После раннего подъема арестантов помещают в тесную камеру. Их выводят на обыск, затем вновь помещают в стесненные условия камеры. В таком помещении арестанты находятся долгое время. Затем также в стесненных условиях их доставляют в суд. Там опять их размещают в тесной камере. После суда подсудимых отправляют обратно в изолятор.

«В камерах курят. Там душно. Жарко. Тесно. В машине также тесно. Людей весь день не кормят. Они голодные. Весь этот ужас продолжается порой до полуночи. Я считаю, что эта самая настоящая пытка. Условия пыточные. Подследственных специально доводят до безвольного состояния, когда они уже неспособны на защиту. Это грубое нарушение международных прав», - сказал Роман Мельниченко.

Он пояснил, что нарушаются требования Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-бы то ни было форме, принятого резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года. Согласно этим требованиям, например, у подследственного в процессе его доставки в суд должно быть пространство не менее 2 на 2 метра. Что, по словам эксперта, не соответствует условиям доставки Руслана Нурушева в суд.

Свидание Романа Мельниченко с Русланом Нурушевым было одобрено судьей. Беседа проходила два с половиной часа, они общались по телефонам в помещении, огороженном стеклянной стеной. Руслан сообщил, что жалоб на условия содержания в этом изоляторе у него нет. Он сравнил условия содержания в СИЗО-1 и в изоляторе ИК-9. Так, в СИЗО-1 была горячая вода в камере и арестанты могли стирать свое белье. В изоляторе ИК-9 только холодная вода в камере. Но в последнем лучше организовано питание.

«Руслан очень адаптивный человек. Он малотребователен к условиям содержания. Была проблема с передачей ему книг. Без книг ему тяжело в сидеть в камере. Но после того, как он направил начальству жалоб, книги ему передали. Болел респираторным заболеванием. Но сейчас здоров. Ему требуется помощь стоматолога», - рассказал Роман Мельниченко.

Он также сообщил, что в изоляторе с Русланом сидят «разные люди». Он встречал двух «политических», обвиняемых в поджогах военкоматов. Много «соченцев» - военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. Встречал он в изоляторе и крымских татар.

«Руслан узнал от своего адвоката о том, что его портрет несли на марше в защиту политзаключенных в Берлине. Это его очень поддержало. Он понимает, что не забыт и не брошен», - отметил Роман Мельниченко.

Адвокат Нурушева Юлия Гусева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что 4 марта прошло очередное заседание Тракторозаводского районного суда. В зале группы поддержки не было. Был опрошен только один свидетель стороны обвинения. Второй свидетель не явился, поэтому судья перенесла заседание на 14-00 мск 17 марта.

«Был опрошен свидетель, который осматривал страницу (пост Руслана Нурушева в соцсети). Не явился в суд оперуполномоченной, так как он находился в командировке. Я хочу на следующем суде заявить ходатайство - эксперта вызвать для допроса», - пояснила адвокат Юлия Гусева.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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