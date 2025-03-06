Уроженцы Чечни приговорены к реальным срокам по делу о массовой драке в Москве

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Щербинский районный суд Москвы признал 13 уроженцев Северного Кавказа виновными в хулиганстве из-за произошедшей в мае 2023 года массовой драки с гражданами Таджикистана.

По версии следствия, в мае 2023 года они избили работавших на автомойке граждан Таджикистана по фамилии Шарипов и Шарифзоде. При этом оба получили ножевые ранения, а Шарифзоле был тяжело ранен, он получил ранение легкого, повреждение диафрагмы и селезенки, потерял более литра крови. Во время конфликта напавшие несколько раз выстрелили из пистолета.

Обвинения в хулиганстве были предъявлены Магомеду Даглаеву, Тапдыгу Юсубову, Элгюню Алиеву, Арсену Асатряну, Рамзану и Амирхану Абдул-Кадыровым, Мовсару Абдурашидову, Абу-Бакару Бадаеву, Хамзату Визаеву, Юнусу Жабраилову, Зауру Мачигову, Али Хизриеву и Сайд-Магомеду Тасатаеву.

Даглаева помимо хулиганства судили по статьям о вандализме и причинении тяжкого вреда здоровью, именно он ранил обоих граждан Таджикистана, следует из текста решения, опубликованного на сайте суда.

В суде обвиняемые признали вину, но отказались от дачи показаний. До этого в ходе следствия они рассказали, что получили в мессенджере сообщение о том, что их земляка по имени Сайд-Магомед Тасатаев избили "азиаты", и просьбу о помощи в разрешении конфликта.

Смягчающими обстоятельствами суд признал "состояние здоровья подсудимых и членов их семей", признание ими вины и "помощь участникам СВО". Также смягчающим обстоятельством признано наличие у Даглаева высшего образования. В результате он получил четыре года колонии и штраф в 10 тысяч рублей, Тасатаев и Юсупов – по два года и десять месяцев колонии, остальные – на месяц меньше.

"Кавказский узел" ранее сообщал об инциденте с бойцом ММА из Урус-Мартана Шовхалом Чурчаевым, который устроил в московском ТРЦ массовую драку во время своей пресс-конференции.

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