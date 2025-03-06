RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:26, 6 марта 2025

Уроженцы Чечни приговорены к реальным срокам по делу о массовой драке в Москве

Щербинский районный суд Москвы. Фото: https://sudyvmoskve.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Щербинский районный суд Москвы признал 13 уроженцев Северного Кавказа виновными в хулиганстве из-за произошедшей в мае 2023 года массовой драки с гражданами Таджикистана.

По версии следствия, в мае 2023 года они избили работавших на автомойке граждан Таджикистана по фамилии Шарипов и Шарифзоде. При этом оба получили ножевые ранения, а Шарифзоле был тяжело ранен, он получил ранение легкого, повреждение диафрагмы и селезенки, потерял более литра крови. Во время конфликта напавшие несколько раз выстрелили из пистолета.

Обвинения в хулиганстве были предъявлены Магомеду Даглаеву, Тапдыгу Юсубову, Элгюню Алиеву, Арсену Асатряну, Рамзану и Амирхану Абдул-Кадыровым, Мовсару Абдурашидову, Абу-Бакару Бадаеву, Хамзату Визаеву, Юнусу Жабраилову, Зауру Мачигову, Али Хизриеву и Сайд-Магомеду Тасатаеву.

Даглаева помимо хулиганства судили по статьям о вандализме и причинении тяжкого вреда здоровью, именно он ранил обоих граждан Таджикистана, следует из текста решения, опубликованного на сайте суда.

В суде обвиняемые признали вину, но отказались от дачи показаний. До этого в ходе следствия они рассказали, что получили в мессенджере сообщение о том, что их земляка по имени Сайд-Магомед Тасатаев избили "азиаты", и просьбу о помощи в разрешении конфликта.

Смягчающими обстоятельствами суд признал "состояние здоровья подсудимых и членов их семей", признание ими вины и "помощь участникам СВО". Также смягчающим обстоятельством признано наличие у Даглаева высшего образования. В результате он получил четыре года колонии и штраф в 10 тысяч рублей, Тасатаев и Юсупов – по два года и десять месяцев колонии, остальные – на месяц меньше.

"Кавказский узел" ранее сообщал об инциденте с бойцом ММА из Урус-Мартана Шовхалом Чурчаевым, который устроил в московском ТРЦ массовую драку во время своей пресс-конференции.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:31, 6 марта 2025
Контрактник из Дагестана убит на Украине
04:38, 6 марта 2025
Военный из Калмыкии убит на Украине
16:25, 5 марта 2025
Власти назвали размер компенсаций жильцам поврежденного дома в Белореченске
15:00, 5 марта 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине
14:03, 5 марта 2025
Повторные выбросы мазута найдены на пляжах в Анапе
13:33, 5 марта 2025
Состояние двух пострадавших при обрушении дома в Белореченске названо тяжелым
Все события дня
Новости
Множество людей пришли проститься с Бувайсаром Сайтиевым. Стоп-кадр видео РИА "Дагестан" от 04.03.25, https://t.me/agiprd/22744?single.
00:02, 5 марта 2025
Бувайсар Сайтиев похоронен в Новокули
22:40, 4 марта 2025
ЕСПЧ признал нарушением прав Елены Милашиной угрозы после публикации о чеченских геях
Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
20:50, 4 марта 2025
Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13:53, 4 марта 2025
Стало известно о гибели жителя Чечни на Украине
Хумайд Хайдаев. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4204462332974152&set=gm.4196860133741278 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:34, 4 марта 2025
Защита осужденных в ангарской колонии не согласилась с решением суда
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Красный крест. Фото: musavat.ru. https://musavat.ru/ru/mobile/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
05 марта 2025, 18:15
Азербайджан уведомил Красный Крест о планах закрыть офис

Георгий Легкобитов. Фото: https://www.facebook.com/activatica.org принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
05 марта 2025, 11:17
Георгий Легкобитов заподозрен по уголовному делу о клевете

Множество людей пришли проститься с Бувайсаром Сайтиевым. Стоп-кадр видео РИА "Дагестан" от 04.03.25, https://t.me/agiprd/22744?single.
05 марта 2025, 00:02
Бувайсар Сайтиев похоронен в Новокули

Потерпевший крушение самолет AZAL. Скриншот фото Азертадж, https://t.me/azertac_novosti/18799.
04 марта 2025, 20:50
Российская страховая компания начала выплаты пассажирам рейса Баку-Грозный

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше