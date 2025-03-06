Силовики принудительно доставили Людмилу Борзило в психиатрическую клинику

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Активистку из Ростовской области Людмилу Борзило по распоряжению следователя доставили в больницу.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило ранее пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта суд отправил Людмилу Борзило под домашний арест и запретил пользоваться всеми видами связи.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Утром 5 марта к дому активистки подъехал автомобиль с сотрудниками ФСИН, «Они стали требовать, чтобы мама выходила. Младший братишка, (ему год и 7 месяцев) расплакался, когда мама передала его мне. Они стали требовать от мамы пройти в машину, иначе обещали применить силу. На мои и мамины вопросы - куда они собираются ее везти? - они не отвечали. Только говорили «там узнаете». Маму увезли", - рассказала дочь активистки.

Она связалась с отцом - Сергеем Борзило. Он сразу прибыл на место. Когда маму увезли, а она отвела младших братьев в детские садики и школу, силовики вернулись. "Наш дом окружили несколько машин и человек десять, они стали требовать отдать им детей и говорили, что они из опеки и явились по указанию следователя. Они не представлялись и никаких документов не показывали, что они из опеки", - рассказала дочь активистки.



Однако ей удалось узнать от прибывших, что следователь отправил маму в психиатрическую клинику в Ростов на Дону. "От нас до Ростова 3 часа езды на машине. На мои требования оставить детей в покое, так как это подорвет их психику, одна дама мне отвечала, что они обязаны выполнить распоряжение следователя. На вопрос куда они собираются везти моих братьев она ответила, что «для начала в больницу». На вопрос почему в больницу? Она ответила, что такой порядок. Тогда я им заявила, что они не получат моих братьев, так как у них есть отец. Мой папа вышел и сказал, что детей им не отдаст, так как является законным представителем своих детей. Тогда они стали говорить о другой причине, что наш дом непригоден для проживания. Странно, что они вспомнили это только сейчас, хотя с 2018 года бездействовали, и где и как живут дети, их не волновало. Папа сказал им, что отвезет детей к своей матери, у которой капитальный дом со всеми условиями в нескольких километрах от нашего дома. Они согласились оставить детей с отцом, но с условием что придут к моей бабушке - матери отца проверять условия проживания младших братьев и составят акт", - рассказала девушка.

Бабушка детей 77 -летняя Галина Борзило подтвердила корреспонденту, что дети с ней и она им очень рада. «Расстроена с ситуацией с Людмилой и надеюсь на лучшее, но дети в безопасности. Мы с сыном и старшей внучкой за ними смотрим», - сказала она.

«Следователи выдумали преступление по ст. 155 УК РФ против Людмилы и сами его спровоцировали, лишь бы отомстить Людмиле за ее активную работу с гражданами от КПРФ... Так называемые потерпевшие сами всем рассказывали о том, что в их семье растет приемный ребенок, и Людмила упомянула о них только в рамках расследования дела о похищении нашего ребенка, а сами приемные родители уже совершеннолетнего «ребенка» и не думали писать на нее заявление, если бы не попросили следователи. Они хотят признать Людмилу невменяемой через ложную экспертизу, чтобы никто ее больше не слушал и не верил ее разоблачениям. Это их цель», - сказал Сергей Борзило.

Адвокат Сергей Грромов отмечает, что готов выступить на суде 6 марта в защиту Людмилы Борзило с требованием освобождения ее от принудительной экспертизы в Ростове-на-Дону.

В защиту Людмилы Борзило выступила депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина. «Коллеги-депутаты всех уровней от районных, городских, до депутатов Госдумы направили депутатские запросы во все инстанции в отношений действий силовиков против активного члена КПРФ, -Людмилы Борзило, нарушающих ее права многодетной матери и ее малолетних детей. Ответов пока еще нет», - рассказала Наталья Оськина.

Произошедшее она охарактеризовала как "карательную психиатрию" и "грубое нарушение прав человека".

В феврале 42-летняя Людмила Борзило сообщила "Кавказскому узлу", что после 2016 года родила еще трех детей – в 2018, 2021 и 2023 годах.

В России медицинские анализы сдаются исключительно добровольно, рассказал ранее защитник многодетной матери Сергей Громов. "Принудительное медицинское обследование недопустимо. Согласно статье 29 закона РФ "О психиатрической помощи", допускается обследование без согласия только при наличии серьезных оснований, например, если человек представляет опасность для себя или окружающих. Принудительный отбор биологических материалов не допускаются. В соответствии со статьей 81 УПК РФ, образцы могут быть изъяты только при добровольном согласии либо по решению суда", - рассказал юрист.

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