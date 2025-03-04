Ростовская активистка Борзило помещена под домашний арест

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Суд поддержал ходатайство следователя и поместил активистку Людмилу Борзило под домашний арест, запретив также пользоваться всеми видами связи. Родственники и соратники заявили о нарушении прав Борзило.

Как информировал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило ранее пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию. Силовики считают ее виновной в том, что она нарушила тайну усыновления. 28 февраля следователь заявил, что Борзило не явилась к нему по повестке, она же сообщила, что приходила к нему.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. В уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете, он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

3 марта Пролетарский районный суд Ростовской области рассмотрел в зaкpытом судебном заседании постановление следователя Зимовниковского МСО СУ СК РФ по Ростовской области «о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения Людмиле Борзило, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на домашний арест». Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал источник, присутствовавший в зале суда, на правах анонимности.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и заключил многодетную мать несовершеннолетних детей в возрасте от двух до 15 лет по домашний арест до 17 апреля, запретив ей при этом пользоваться всеми видами связи. После суда представители ФСИН одели на ногу обвиняемой в нарушении тайны усыновления Людмиле Борзило специальный «браслет», чтобы можно было отслеживать ее местонахождение. На постановление Борзило уже подала апелляцию.

В постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано, что его можно обжаловать в течение трех суток, однако оно при этом подлежит «немедленному исполнению».

Адвокат по назначению Лариса Савченко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что суд вынес постановление об изменении меры пресечения, но, так как заседание было закрытым, она не имеет право разглашать суть дела. Однако Савченко отметила, что представитель полиции, который был вызван в суд по ходатайству ее подзащитной, присутствовал в суде и дал показания о том, что Борзило приходила по вызову следователя. От дальнейшей беседы адвокат отказалась, сославшись на запрет «разглашения информации».

Дочь Людмилы Борзило Татьяна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приходила в суд, чтобы поддержать маму, но ее не пустили в зал, где проходило заседание. Татьяна хотела донести до суда, что ее мать - честный человек и никогда не скрывалась от следствия и суда. Она также рассказала, что в настоящее время мама беременна и постоянный стресс может негативно сказать на состоянии ее здоровья и здоровья ребенка.

Представитель Борзило, юрист и бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Громов заявил о нарушении прав Людмилы. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что судья отказал его доверительнице в введении его в процесс в качестве защитника.

«В уголовном процессе РФ возможность участия в деле защитника наряду с адвокатом предусмотрена статьей 49 УПК РФ. Согласно части 2 статьи 49 УПК РФ, помимо адвоката в качестве защитника по делу может участвовать одно из близких родственников обвиняемого либо иное лицо, допущенное судом. Допуск иного лица в качестве защитника возможен только по ходатайству обвиняемого. Людмила ходатайствовала об этом в закрытом процессе, на котором я быть не мог без допуска суда. Она пояснила, что как только будет осуществлен допуск, то я сразу же представлю оригиналы своих документов для сверки с представленными ею копиями, а именно - диплом о высшем образовании по специальности юриспруденция, а также паспорт и пенсионное удостоверение следователя прокуратуры. Но судья совершенно необоснованно отказал, сославшись на то, что Борзило должна была предоставить ему документы, но ведь это полный абсурд. Никто не имеет права требовать оригиналы документов от человека, которому они не принадлежат. То есть я вижу здесь прямое нарушение прав многодетной матери Людмилы Борзило на защиту», - рассказал Громов.

Он считает, что Борзило преследуют за гражданскую позицию. «Я знаю эту мужественную женщину и многодетную мать с 2016 года. Я защищаю ее с 2016 года. Именно с этого времени ведется ее преследование и именно за ее гражданскую позицию. Она как представитель партии КПРФ боролась с нарушениями прав местных жителей, которые обращались к ней за помощью в области транспорта, медицины, образования, выборного законодательства и беспредела чиновников администрации», - рассказал юрист.

Громов считает, что чиновников и правоохранителей больше всего беспокоит тот факт, что Борзило в интернете открыто рассказывает о коррупционных скандалах и незаконных делах. «Поэтому и решили изменить меру пресечения, отобрать все виды связи и спрятать в психушку, чтобы она не могла транслировать все безобразия, с которыми сталкивается», -высказал свои предположения юрист.

Он при этом отметил, что статья 155 УК РФ не представляет никакой тяжести и не предусматривает такую меру пресечения, как заключение под стражу, даже в случае вынесения приговора суда. При этом Громов отметил, что ему звонили из Ростовского областного суда и приглашали на процесс, назначенный на 6 марта, в качестве защитника - там будет рассматриваться апелляционная жалоба на решение суда о принудительном помещении Борзило в психиатрический стационар для прохождения экспертизы. "Они хотят признать ее невменяемой за то, что она борется с нарушениями закона и освещает чиновничий беспредел. Причем те, кто хочет ее отправить в психушку, сами являются нарушителями закона, о чем уже есть доказательства, и я готов предъявить их суду", - сообщил Громов.

Он надеется, что областной суд не станет так же нарушать закон, как районный, и отменит неправосудное решение. Также Громов прокомментировал поведение следователя, по чьему настоянию Борзило поместили под домашний арест. «У этого человека нет вообще эмпатии, он даже не понимает, какую травму он может нанести не только матери, но и ее детям», - отметил представитель Борзило.

Татьяна Борзило рассказала о деятельности, которой занимается ее мать. В 2014 году, по ее словам, она добилась суда над бывшим главой Орловского района Юрием Лопатько. «Моя мама не только добилась суда по нему, но и ходила на все суды и освещала все процессы над ним. В результате он был в итоге осужден по тяжкой статье, после чего оставшиеся подельники Лопатько стали ее преследовать. Потом мама по жалобам граждан в местные КПРФ, который она возглавляла с 2016 года, бьется за налаживание транспортной логистики, а именно запуска автобусов по 11 сельским поселениям. Но до сих пор автобусы полноценно не ходят, хотя ей и удалось хоть что-то сдвинуть с мертвой точки. В апреля 2023 года прокурор по моим жалобам и подписям подал в суд на администрацию и обязал решить вопрос до конца 2023 года. Потом она добивалась, чтобы аграриям в шести регионах России не вводили ничтожно низкие тарифы на закупки молока перекупщиками, так как в сельхозрайонах хозяйства стали закрываться, а молочные коровы даже пошли на убой, потому что фермерам их нечем было кормить из-за нерентабельности. Частично удалось добиться улучшения. Она подняла фермеров шести регионов и объединила их. Маме даже звонили из программы "Сельский час" и просили выступить. Конечно, она неугодный для многих высокопоставленных лиц человек. Она бескомпромиссна и нас, детей, она всегда учит говорить только правду и ничего не бояться. Я сильно переживаю, что если маму насильно положат в психбольницу, то наша семья будет просто уничтожена. Малыши очень привязаны к ней и помещение их в детский дом просто искалечит их детские души», - сказала Татьяна Борзило.

Она также рассказала, что мама является их кормилицей, пока младшие дети в школе или в саду, она брала подработки и делала ремонты в квартирах, занималась побелкой и поклейкой стен, натяжными потолками. «Я учусь на педагога, мама помогает и мне материально», - отметила Татьяна.

Она также рассказала, что маму обвиняют в том, что она не сдала анализы, чтобы ее поместили в психбольницу, куда без результатов анализов не берут.

Сергей Громов отметил, что в России все анализы сдаются исключительно добровольно, а принуждение к сдаче является превышением должностных полномочий. «В Российской Федерации принудительное взятие биологических образцов для психиатрической экспертизы не допускается без соблюдения определенных правовых процедур. Помещение подозреваемого или обвиняемого в психиатрический стационар для экспертизы осуществляется на основании статьи 203 УПК РФ (проведение судебной экспертизы в медицинской организации). Принудительное медицинское обследование недопустимо. Согласно статьи 29 Закона РФ «О психиатрической помощи», допускается обследование без согласия только при наличии серьезных оснований, например, если человек представляет опасность для себя или окружающих. Принудительный отбор биологических материалов не допускаются. В соответствии со статьей 81 УПК РФ, образцы могут быть изъяты только с добровольного согласия либо по решению суда», - разъяснил ситуацию юрист.

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