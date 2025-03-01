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02:16, 1 марта 2025

Людмила Борзило опровергла доводы следователя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На суде следователь попросил поместить ростовскую активистку Людмилу Борзило под домашний арест, обвинив ее в том, что она не пришла к нему по повестке. Борзило опровергла доводы следователя, заявив, что приходила к нему. Активистка пожаловалась на следователя начальству.

Как информировал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило ранее пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию. 5 февраля родственники Борзило заявили, что потеряли с ней связь, на следующий день она вышла на связь с родными. Силовики считают ее виновной в том, что она нарушила тайну усыновления. 26 февраля силовики потребовали ужесточить меру пресечения Борзило, сочтя отказ проходить психиатрическую экспертизу как попытку скрыться от суда и следствия.

28 февраля Орловский районный суд Ростовской области рассмотрел ходатайства следователя, который ведет дело Людмилы Борзило. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала сама Борзило.

По ее словам, на суде, кроме нее, был следователь и адвокат по назначению. Следователь настаивал на изменении ей меры пресечения, заявив, что Борзило якобы укрывается от суда и следствия.

Следователь, в частности, попросил суд возложить на Борзило в период ее нахождения под домашним арестом ряд запретов и ограничений: запрет общаться по интернету и телефону, запрет выходить за пределы дома без письменного разрешения следователя и контролирующего органа, запрет получать и отправлять корреспонденцию, запрет вести переговоры с использованием любых средств связи. Борзило разрешили прогулки ежедневно в период с 09.00 до 18.00, но не более трех часов в день.

"Суд длился около трех часов. Начался в 15.00 и закончился в 18.00 часов. В суде я пояснила, что письменные доводы следствия о том, что я скрываюсь от суда и следствия в целях непрохождения психиатрической экспертизы, не соответствуют действительности. Я показала судье мою апелляцию и полученный мной вызов на 9.30 6 марта в Ростовский областной суд, где состоится ее рассмотрение. Это мое право обжаловать решения судов, не вступивших в силу», - рассказала активистка.

По ее словам, после этих слов следователь стал придумывать новые версии причин для изменения ей меры пресечения. «Он стал говорить, что якобы я не являюсь по его повесткам к нему на допросы. Я попросила его уточнить, когда именно он вызывал меня и когда я не явилась. Он назвал дату 10 февраля. Но это ложь, потому что 10 февраля он действительно вызывал меня повесткой, но я по ней явилась», - рассказала Борзило.

Однако, по ее словам, после этого следователь продолжал настаивать на изменении ей меры пресечения, после чего она заявила в суде ходатайство о вызове начальника полиции Орловского ОВД и изъятии видеозаписи, на которой видно, что 10 февраля она приходила по вызову следователя Следкома, который ведет прием в здании местного отделения внутренних дел. Суд ходатайство удовлетворил. Адвокат по назначению также поддержала ходатайство.

Адвокат, который попросил не называть его данные, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что требование следователя необоснованно. Он рекомендовал Людмиле Борзило написать на него жалобу в Следком России о превышении им должностных полномочий. 

«В действиях следователя усматриваются признаки преступления по статьям 285-286 УК РФ. Он преследует многодетную мать по статье 155 УК РФ фактически за то, что она не совершала, потому что усыновленный - взрослый мужчина и все знают в округе, что он усыновлен. Но если даже предположить, что она совершила это преступление, то она раскаялась и это преступление малой тяжести, за которое не карают изоляцией от общества. Но тут просто устроена травля матери шестерых детей: ее пытаются засунуть в психушку, пытаются изменить меру пресечения, при этом государство не помогает с жильем… Поэтому явно просматриваются злоупотребления. Этот следователь подумал, как женщина должна воспитывать своих детей, будучи на домашнем аресте», - задается вопросом адвокат.

Людмила Борзило воспользовалась советом адвоката и после суда написала на следователя заявление на имя руководителя Следкома России Александра Бастрыкина.

Сотрудник Орловском районном суде Ростовской области сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что заседание суда по делу Борзило перенесено на 3 марта.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

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