Следователь потребовал ужесточить меру пресечения Людмиле Борзило

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Отказ проходить психиатрическую экспертизу силовики сочли попыткой скрыться от суда и следствия.

Как информировал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило ранее пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию. 5 февраля родственники Борзило заявили, что потеряли с ней связь, на следующий день она вышла на связь с родными. Силовики считают ее виновной в том, что она нарушила тайну усыновления.

26 февраля Людмила Борзило получила требование следователя об изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" мать шестерых детей выразила недоумение, как сможет существовать ее семья, состоящая из малолетних детей, если она будет сидеть под домашним арестом?

Напомним, что Людмила Борзило себя виновной в разглашении тайны не признает, так как усыновленный на момент разглашения являлся совершеннолетним, все об этом знали и сама его мать дала показания следователю, что сообщила усыновлённому, что он не ее родной ребенок, когда он был еще несовершеннолетним. Людмила Борзило, по ее словам, сожалеет, что привела этот пример усыновления, в своих заявлениях с требованием провести расследование о смерти ее ребенка при родах в 2016 году. Она опасается, что объявленные мертвыми дети могут оказаться похищенными для дальнейшей торговли ими. Однако следователи возбудили против нее уголовное дело и в его рамках потребовали повести Борзило психиатрическую экспертизу. Сама Борзило заявила о том, что силовые структуры преследуют ее за активную гражданскую позицию.

Согласно решения суда от 23 января 2025 года Пролетарского районного суда Ростовской области по ходатайству следователя Людмилу Борзило должны поместить на 30 суток в психбольницу для психолого-психиатрической экспертизы. Но Борзило с этим не согласилась и подала апелляцию. «Апелляцию еще не назначили, а следователь опять подает в суд, уже чтобы изменить мне меру пресечения, то есть ограничить мою связь с внешним миром и тем самым любым способом изолировать от общества», - говорит Людмила Борзило.

В ходатайстве об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест следователь указывает, что Борзило необходимо провести психиатрическую экспертизу, но она укрывается от суда и следствия, не принимает от него направление на стационарную экспертизу, и поэтому возникла необходимость изменить ей меру пресечения. Следователь просит суд возложить на обвиняемую в период ее нахождения под домашним арестом следующие запреты и ограничения: запрет общаться по интернету, телефону и выходить за пределы ее дома без письменного разрешения следователя и контролирующего органа, запретить получение и отправление корреспонденции, ведение переговоров с использованием любых средств связи. Борзило разрешить прогулки ежедневно в период с 9 до 18 часов, но не более 3-х часов в день.

У следователя нет оснований требовать изменения меры пресечения, считает адвокат Борзило Александр Матросов. "В обратном случае у Людмилы Борзило есть права обжаловать изменение ей меры пресечения на домашний арест", - сказал он.

Суд назначен на 28 февраля.

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Кристина Романова