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03:45, 6 февраля 2025

Ростовская активистка Борзило вышла на связь с родными

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистка из Ростовской области Людмила Борзило, об исчезновении которой заявили родственники и соратники днем ранее, была вынуждена готовить апеляционную жалобу дома у подруги, так как ее технику силовики забрали при обыске. 

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило пожаловалась 3 февраля, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за активную гражданскую позицию. 4 февраля соратники и родные Борзило заявили, что активистка перестала выходить на связь и не вернулась домой. 

Сообщение от жительницы Ростовской области Людмилы Борзило с жалобой на нарушение ее прав поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Многодетная мама семерых детей. Меня преследуют за мою активную гражданскую позицию. Прошу вас осветить мою историю в вашем СМИ", – написала 27 января автор сообщения.

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Дочь Людмилы Борзило Татьяна утром 5 февраля вышла на связь с участниками поисков активистки и принесла им свои извинения за ложную тревогу. Она так же отозвала из полиции поданное вчера ночью заявление о розыске своей матери. Как пояснила Татьяна Борзило, она не прочитала вовремя сообщение от матери, которая предупреждала ее, что не вернется 4 февраля домой. 

Людмила Борзило сообщила дочери в сообщении, что адвокат рекомендовал ей доработать апелляционную жалобу. Поскольку компьютер активистки следователи изъяли при обыске, она договорилась доработать жалобу на компьютере своей приятельницы. В сообщении отмечалось, что домой Людмила планирует вернуться 5 февраля. 

«Мама вернулась домой утром и только после того как она сообщила что написала мне смс, я его увидела. Я была очень рада что с ней все хорошо и конечно расстроена, что подняла всех на ноги по ложной тревоге», - сказала Татьяна корреспонденту “Кавказского узла”. 

Сама Людмила Борзило рассказала, что 4 февраля была в прокуратуре и знакомилась с материалами по своим жалобам. «Несколько раз звонил следователь и требовал опять принять уведомление. Адвокаты советовали не принимать уведомление. Прочитав мою апелляцию, они предложили не торопиться, а доработать ее, дали рекомендации. Я решила не торопиться и доработать апелляцию и ряд других жалоб, но так как у меня следователи отобрали при обыске компьютер, то я договорилась со знакомой поработать ночью на ее компьютере. Так как у меня телефон садился и не было с собой подзарядки я написала сообщение дочери между 14 и 15 часами. Потом телефон у меня разрядился. Я работала всю ночь и всю ночь не спала, но все что было нужно сделала. Утром я вернулась домой и узнала что меня ищут всем поселком вместе с полицией. Утром, когда я подзарядила телефон, сразу позвонил сотрудник полиции обеспокоенный заявлением дочери о моем исчезновении. Татьяна заявление о моем исчезновении отозвала и по генеральной доверенности от меня отнесла доработанную мной апелляцию в суд», - рассказала Людмила корреспонденту “Кавказского узла”. 

В жалобе, копия которой есть в распоряжении “Кавказского узла”, Борзило просит отменить решение от 23 января, которым суд направил ее на психиатрическую экспертизу без каких-либо оснований. Людмила Борзило так же сообщила что адвокаты не рекомендовали ей приходить в суд по ее жалобам на следователя во избежание провокаций.

Член КПРФ Елена Савенкова, которая лично знакома с Людмилой Борзило, поддержала эту рекомендацию. «Мы считаем что ситуация у Людмилы очень сложная и  поэтому ей не стоит одной ходить в такие учреждения как  суд, прокуратура Следственный комитет», - передала Савенкова общую позицию активистов партии. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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