Девятнадцать бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Названы имена 19 убитых в боевых действиях бойцов из Кировского округа. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 644 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 марта официально признаны убитыми в военной операции как минимум 625 бойцов со Ставрополья.

Александр Гольм из Новопавловска убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Кировского городского округа в своем Telegram-канале.

Ранее районные власти информировали, что в боевых действиях убиты Спартак Жилоков, Абрам Габриелян, Сергей Кустря, Дмитрий Гребенников, Валерий Баранов, Чечен Рамазанов, Андрей Александров, Александр Поляков, Виталий Хижняков, Владимир Гринченко, Александр Зиновченков, Александр Якунчиков, Мартин Дауров, Виктор Иванченко, Антон Морозов, Герман Бернадин, Виктор Кустря, Евгений Климов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 644 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.