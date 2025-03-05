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08:32, 5 марта 2025

Людмила Борзило столкнулась с давлением силовиков

Людмила Борзило , кадр видео https://rutube.ru/video/0d3904df60b1422574169a86a72ec77a/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистку из Ростовской области Людмилу Борзило по распоряжению следователя доставили в больницу, где пытались убедить дать согласие на сдачу анализов для психиатрической экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", член КПРФ из Ростовской области Людмила Борзило ранее пожаловалась, что силовики необоснованно завели на нее уголовное дело и потребовали пройти психиатрическую экспертизу, а чиновники пытаются поместить ее детей в детдом за ее активную гражданскую позицию. 3 марта суд отправил Людмилу Борзило под домашний арест и запретил пользоваться всеми видами связи.

Людмила Борзило обвиняется в разглашении тайны усыновления. Расследованием работы роддома она занялась после того, как ей сообщили, что ее ребенок, родившийся в 2016 году, умер. Активистка уверена, что ее ребенка подменили и передали бездетной паре. Однако в уголовном деле говорится о другом ребенке, историю которого она опубликовала в интернете: он уже достиг совершеннолетия и знал о том, что был усыновлен. По данным издания 161.ru, речь идет о юноше 2005 года рождения.

Утром 4 марта сотрудники ФСИН приехали домой к Людмиле Борзило и увезли ее. Один из сотрудников пояснил, что выполняет приказ следователя, который обязал его доставить Людмилу Борзило в отдел полиции и передать двум участковым инспекторам, чтобы те привезли ее в больницу Орловского района для забора анализов,  сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старшая дочь женщины, 20-летняя Татьяна Борзило.

По словам Татьяны Борзило, не дождавшись возвращения матери в течение почти двух часов, она стала звонить сначала в полицию, где трубку никто не брал, а затем в больницу. В приемном отделении девушке сообщили по телефону, что ее мать находится у них и заместитель главврача предложил Людмиле Борзило подписать «согласие на медицинское вмешательство», но Людмила Борзило отказалась подписывать документ без своего защитника.

Также в приемном отделении сообщили Татьяне Борзило, что из-за отказа ее матери подписывать документ сотрудники больницы пригласили двух понятых из числа своих коллег и написали, что Людмила Борзило отказалась сдавать анализы добровольно.

По словам Татьяны Борзило, сотрудник ФСИН привез домой ее мать, "измученную и расстроенную", через два часа. За это время, по словам девушки, из-за того, что ее младшие братья плакали, она позвонила своему отцу и объяснила ситуацию, после чего он приехал и увез малышей к своей матери. В результате дети, по словам Татьяны Борзило, не были в этот день в детском саду и в школе.

В феврале 42-летняя Людмила Борзило сообщила "Кавказскому узлу", что после 2016 года родила еще трех детей – в 2018, 2021 и 2023 годах.

В России медицинские анализы сдаются исключительно добровольно, рассказал ранее защитник многодетной матери Сергей Громов. "Принудительное медицинское обследование недопустимо. Согласно статье 29 закона РФ "О психиатрической помощи", допускается обследование без согласия только при наличии серьезных оснований, например, если человек представляет опасность для себя или окружающих. Принудительный отбор биологических материалов не допускаются. В соответствии со статьей 81 УПК РФ, образцы могут быть изъяты только при добровольном согласии либо по решению суда", - рассказал юрист.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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