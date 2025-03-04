В аджарском селе сгорела мечеть начала XIX века

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мечеть, внесенная в список объектов культурного наследия, сгорела в аджарском селе Хуло. Зданию было более 200 лет.

В селе Сацихури муниципалитета Хуло в Аджарии сгорела историческая мечеть. В результате пожара никто не пострадал, сообщило "Батумелеби".

Мечеть была возведена в конце XVIII-го — начале XIX веков. Изначально здание находилось в деревне Паксадзееби (Аджария), а потом его разобрали и разделили по трем деревням — Паксадзееби, Беглети и Дидаджара. В 1828 году мечеть украсили лазские мастера.

В Дидаджара мечеть она простояла до 2002 года, а потом ее передали деревне Сацихури. Статус культурного наследия зданию присвоили в 2006 году, говорится в публикации, говорится в публикации от 3 марта.

Мусульманская община Грузии призвала всех верующих "молиться за быстрое преодоление этого испытания и поддержать наших братьев и сестер в скором времени постройке новой мечети", следует из сообщения на странице в Facebook* SamuftoTV.

В другом сообщении говорится, что муфтий Грузии Хаджи Адам Шантадзе посетил сегодня село Хуло. К сообщению приложено видео, где несколько мужчин стоят на пепелище.

"Кавказский узел" писал, что в мусульманская община в Батуми не может добиться строительства мечети. Так, в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. В 2019 году Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав дискриминацией верующих отказ мэрии в разрешении на ее возведение, но мэрия Батуми обжаловала решение в Верховном суде Грузии. Дело было возвращено в Апелляционный суд

Напомним, в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

Мусульманки в Аджарии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году в четырех районах Аджарии.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.