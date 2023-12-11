Решение Европейского суда воодушевило мусульман Кобулети

11 декабря 2023, 21:35

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Союз мусульман Грузии сообщил о намерении открыть пансионат для девушек в Кобулети после решения Евросуда, который признал религиозную дискриминацию мусульман в Аджарии. Победа мусульман Аджарии в Евросуде достигнута на фоне судебного процесса о строительстве мечети в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

В 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Союз мусульман Грузии откроет пансионат для девушек в Кобулети в 2024 году, предположительно весной. "После решения Европейского суда по правам человека, мы решили открыть пансионат, сейчас ведется работа над этим. Вероятно, откроется весной", - сказал руководитель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для открытия пансионата не требуется разрешение местных властей. Во время рассмотрения жалобы Европейским судом инцидентов в Кобулети не было, отметил Накаидзе.

Юрист неправительственной организации "Центр социальной справедливости" Хатуна Квинцадзе сообщила, что восемь истцов, обратившихся с жалобой в Европейский суд, удовлетворены его решением. "Суд выявил нарушение неприкосновенности личной жизни, права на свободу религии и дискриминацию, поскольку государство не предприняло превентивные меры по беспрепятственному вероисповеданию мусульман. В связи с выявленными нарушениями суд возложил на государство выплату компенсации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Квинцадзе, у государства есть трехмесячный срок чтобы опротестовать это решение суда, после чего оно вступает в силу, затем в течение трех месяцев власти страны должны выплатить компенсацию истцам.

В стране продолжается судебный процесс по вопросу строительства мечети в Батуми. Мэрия Батуми отказала в ее строительстве. Мусульманская община опротестовала это решение в Батумском городском суде, который поддержал решение мэрии. После чего обжаловал в апелляционном суде, разрешивший строительство. В свою очередь мэрия Батуми опротестовала это решение в Верховном суде Грузии. Он не стал рассматривать это дело и вернул на рассмотрение в апелляционный суд, пересмотр дела им начат в ноябре 2023 года, года сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кети Чутлашвили.

Напомним, в мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная.

30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Участок, где планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном районе, как утверждала мэрия, но это не помешало построить там семь христианских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников суд счел дискриминационной по отношению к мусульманам. Апелляционный суд Грузии одобрил строительство мечети в Батуми, признав дискриминацией верующих отказ мэрии в разрешении на ее возведение.

"Кавказский узел" также писал, что мусульманки в Аджарии подвергаются дискриминации в школах, не получают высшее образование, не могут устроиться на работу. Кроме того, они сами отказываются участвовать в политической и общественной жизни, заявили авторы исследования, проведенного в 2018 году в четырех районах Аджарии.

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