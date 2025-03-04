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14:45, 4 марта 2025

Два военных из Дагестана убиты в боях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Керим Алиев и Агамагомед Мисриханов из Табасаранского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1278 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 2 марта официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1276 бойцов из Дагестана.

Керим Алиев и Агамагомед Мисриханов убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Табасаранского района Магомед Курбанов в своем Telegram-канале 25 февраля, отчитываясь об открытии мемориальных досок в школах сел Дюбек и Рушуль, где учились бойцы.

Мисриханов служил в армии с 2016 года. В специальной военной операции участвовал с марта 2023 года в качестве старшего наводчика минометного взвода батальона морской пехоты Каспийской флотилии. Участвовал в отражении атаки ВСУ на Курскую область, где героически погиб у селения Корниловка. У него остались супруга и сын, говорится в сообщении. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1278 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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