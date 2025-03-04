Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Список погибших пополнил старшина Казим Теммоев. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 235 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 28 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 234 бойцов из Кабардино-Балкарии.

О смерти бойца сообщило государственное казённое учреждение культуры "Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов".

Старшина Теммоев Казим Мухатдинович погиб 8 июля 2022 года при исполнении обязанностей в ходе спецоперации на территории Херсонской области в городе Новая Каховка в результате артиллерийского обстрела. Награжден орденом Мужества посмертно, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 235 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 220 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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