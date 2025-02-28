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10:14, 28 февраля 2025

Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Макулов и Кантемир Козырев убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 234 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 232 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В школе села Арик состоялось торжественное мероприятие, посвящённое памяти убитых в военной операции выпускников, в том числе Руслана Макулова и Кантемира Козырева, сообщило 27 февраля со ссылкой на администрацию Терского района РИА "Кабардино-Балкария".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 234 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 219 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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