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00:13, 27 февраля 2025

Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Андемиров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 232 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 24 февраля власти признали убитыми в специальной военной операции на Украине не менее 231 бойца из Кабардино-Балкарии.

Рамазан Андемиров из сельского поселения Этоко убит в военной операции на Украине, сообщила 26 февраля администрация Зольского района, отчитываясь о передаче его отцу ордена Мужества. 

Андемиров родился в 1987 году, после окончания школы был призван в  армию, затем вернулся в родное село. После начала спецоперации подписал контракт и в ноябре 2022 года отправился в зону военной операции. Один раз возвращался домой, затем продлил свой контракт и снова продолжил службу.  16 июня 2024 года Рамазан Андемиров погиб на территории села Покровское Херсонской области. У него осталось шестеро детей, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 232 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 217 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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