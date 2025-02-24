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21:59, 24 февраля 2025

Гранатометчик из Кабардино-Балкарии убит на Украине

Мемориальная доска Салиму Азикову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Баксанского района от 21.02.25, https://t.me/baksraion/8481

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Салим Азиков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 231 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 22 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 230 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Салим Азиков убит в военной операции на Украине 11 июня 2-24 года, ему было 24 года, сообщила администрация Баксанского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальной доски бойцу во второй школе села Верхний Куркужин, где он учился.

Как следует из информации на мемориальной доске, видео об открытии которой приложено к публикации 21 февраля, Азиков служил гранатометчиком отдельного штурмового взвода, посмертно награжден орденами Суворова и Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 231 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 216 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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