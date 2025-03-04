Пожар на нефтепроводе в Ростовской области потушен

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Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, ликвидированы.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 3 марта Ростовскую область атаковали БПЛА, в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе и складе.

"Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском", - написал в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его данным в дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле БПЛА самолетного типа. Врио губернатора напомнил о правилах безопасного поведения при обнаружении подобных обломков. "Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки - это опасно! Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112", - написал он.

После начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Утром 3 марта над регионом были сбиты два БПЛА.

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