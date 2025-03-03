Дрон найден возле частного дома на Кубани

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Упавший беспилотник обнаружен возле одного из частных домов в городе Абинске.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 28 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, запущенные со стороны Украины. Утром 26 февраля военные отчитались об отражении массового налета дронов на Кубань. Губернатор заявил, что в результате атаки повреждены три частных дома. В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу, возник пожар, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Не менее 14 домов были повреждены в результате атаки БПЛА в станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе.

Сегодня упавший беспилотник найден возле частного домовладения в городе Абинске, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"В Абинске перед одним из частных домовладений обнаружили упавший беспилотник. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы и правоохранительные органы. Предварительно, беспилотник без взрывоопасной части. Пострадавших и разрушений нет", - сообщается в телеграм-канаде оперативного штаба.

Атакам дронов регулярно подвергаются и другие регионы юга России. Сегодня Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках.