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08:55, 28 февраля 2025

Над Кубанью сбиты два беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, запущенные со стороны Украины.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны РФ.

Информации о жертвах и разрушениях из-за налета БПЛА на Кубань не поступало.

Всего, по данным ведомства, за ночь было сбито 22 беспилотника над пятью регионами РФ.

Как писал "Кавказский узел", утром 26 февраля военные отчитались об отражении массового налета дронов на Кубань со стороны Украины. Губернатор заявил, что в результате атаки повреждены три частных дома. В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу, возник пожар, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Не менее 14 домов повреждены в результате атаки беспилотников в станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе Кубани. 

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