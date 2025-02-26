Газовая труба повреждена под Новороссийском при атаке беспилотников

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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в поселке под Новороссийском, где повреждена газовая труба.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военные отчитались об отражении массового налета дронов на Кубань со стороны Украины. По данным губернатора, в результате атаки повреждены три частных дома.

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу, в результате чего произошел пожар. Открытый огонь потушен, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС, уточнил оперштаб.

По сообщению губернатора региона Вениамина Кондратьева, всего этой ночью после атаки украинских беспилотников в крае повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет, пишет "Интерфакс".

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