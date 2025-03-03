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05:07, 3 марта 2025

Центр реабилитации карабахских детей-инвалидов открылся в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване открылся реабилитационный центр для детей-инвалидов из Нагорного Карабаха, цель которого - лечение, адаптация и психологическая поддержка несовершеннолетних беженцев.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года  - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

В Ереване 2 марта открылся реабилитационный центр для детей-инвалидов, которые переехали из Нагорного Карабаха, пишет News.am.

Изначально центр планировалось построить в Нагорном Карабахе около монастыря Амарас, однако из-за вынужденного переселения карабахцев пришлось открывать еще в Ереване, отметил представитель VitalRehub Center Тухманук Мкртчян на церемонии открытия.

Центр станет место для реабилитации, адаптация и психологической поддержки для детей-беженцев из Нагорного Карабаха, где они получат не только медицинскую помощь, но и шанс вернуться к полноценной жизни после перенесенного стресса.

На церемонии открытия присутствовал генеральный директор организации "SOS христиане Востока" Бенджамин Бланш, при поддержке которого был реализован проект. Бланш заявил, что центр - "не просто здание, а место, где Арцах (Нагорный Карабах) продолжает жить".

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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