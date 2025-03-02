Астраханец оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Ахтубинском районе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Вострякова, признав, что его публикация в мессенджере WhatsApp* дискредитировала армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию армии. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Ахтубинского района Юрий Востряков в мессенджере WhatsApp* разместил видеозапись, на которой показано выступление человека, внешне похожего на губернатора Астраханской области. По версии следствия, опубликованный Востряковым материал дискредитировал армию, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Ахтубинского районного суда Астраханской области.

Востряков признал вину в суде, но заявил, что не считает размещенный им пост дискредитирующим военных. Суд признал Вострякова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Юрия Вострякова или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 26 января стало известно, что суд в Астрахани приговорил к штрафу помощника депутата Госдумы Александра Токарева, посчитав дискредитацией армии его критическую публикацию о выставке трофейной техники.

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