Пост в соцсети привел владикавказца к штрафу

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Суд во Владикавказе оштрафовал местного жителя Микаэля Баратова, признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал армию.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Владикавказа Микаэль Баратов опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пацифистский пост, которой во время мониторинга обнаружили силовики. Они сочли эту запись дискредитирующей военных и составили на Баратова протокол, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Промышленного райсуда Владикавказа.

Публикация Баратова представляет собой фото, на которой изображен молодой человек, он держит над головой в руках транспарант с текстом, в котором выражается негативное отношение к боевым действиям на Украине и президенту России.

Кроме того, Баратов на своей странице в соцсети опубликовал еще одно фото. На нем изображены грузинские флаги рядом с которыми стоит парень и держит в руке флаг Украины, а рядом стоит женщина. В подписи к фото Баратов высказался в негативном ключе о российской армии.

Суд признал Баратова виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его. Сумма штрафа в постановлении суда не указана.

Комментариев от Микаэля Баратова или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Владикавказа Гурама Хулелидзе, также признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал военных.

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