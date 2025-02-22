Публикации в соцсети привели владикавказца к штрафу

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Владикавказа Гурама Хулелидзе, признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Владикавказа Гурам Хулелидзе на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал пост, содержание которого силовики сочли дискредитирующим военных и составили на Хулелидзе протокол, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Советского районного суда Владикавказа.

На суде Хулелидзе признал свою вину. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Гурама Хулелидзе или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 февраля стало известно, что за публикации в соцсети суд во Владикавказе оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Набокова, также признав, что его посты дискредитировали армию.

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