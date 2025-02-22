RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:37, 22 февраля 2025

Публикации в соцсети привели владикавказца к штрафу

Кодекс административных правонарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Владикавказа Гурама Хулелидзе, признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Владикавказа Гурам Хулелидзе на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовал пост, содержание которого силовики сочли дискредитирующим военных и составили на Хулелидзе протокол, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Советского районного суда Владикавказа.

На суде Хулелидзе признал свою вину. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ" и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Комментариев от Гурама Хулелидзе или его представителей относительно версии следствия и постановления суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 февраля стало известно, что за публикации в соцсети суд во Владикавказе оштрафовал на 30 тысяч рублей Александра Набокова, также признав, что его посты дискредитировали армию.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
09:42, 22 февраля 2025
Более 2,5 тысячи автомобилей ожидают проезда через "Верхний Ларс"
"Верхний Ларс". Фото: "Верхний Ларс", t.me/VerhniyLars
13:36, 20 февраля 2025
Число ожидающих в очереди на "Верхнем Ларсе" грузовиков достигло почти 2 тысяч
Вахта памяти жертв теракта в бесланской школе. Фото Тамары Агкацевой для "Кавказского узла"
12:58, 20 февраля 2025
"Голос Беслана" столкнулся с нехваткой средств на обустройство мемориального парка
09:29, 20 февраля 2025
Стали известны подробности дела Александра Набокова
Военный на СВО. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
03:49, 20 февраля 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
21:04, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
назови меня своим государственно одобренным именем
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
15:42, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
сказочный мэр
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
21:04, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
назови меня своим государственно одобренным именем
Фото
20:45, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
5
на озеленении в этом году сэкономят
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Бахруз Самедов. Фото: Voice of America. https://ru.wikipedia.org
21 февраля 2025, 21:01
Бахруз Самедов объявил голодовку

Надежда Кеворкова. Фото: https://chernovik.net/news/izvestnyy-rossiyskiy-zhurnalist-nadezhda-kevorkova-obvinyaetsya-v-opravdanii-terrorizma
21 февраля 2025, 17:30
Дело Надежды Кеворковой дошло до суда

Саломе Зурабишвили. Фото: APA https://report.az/ru/v-regione/eks-prezidenta-gruzii-zakidali-yajcami-v-aeroportu-tbilisi/
21 февраля 2025, 08:45
Аналитики указали на подоплеку нападений на Зурабишвили и Гахарию

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
20 февраля 2025, 17:55
Продлен арест Заремы Мусаевой

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше