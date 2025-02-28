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23:09, 28 февраля 2025

Участок границы с Турцией передан под контроль армянских пограничников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе теперь будут дежурить армянские пограничники.

Как писал "Кавказский узел", с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ Армении участвуют в охране государственных границ с Ираном и Турцией. На КПП "Агарак" службу теперь несут только армянские пограничники. О выводе российских пограничников с ряда дислокаций в Армении Никол Пашинян договорился с Владимиром Путиным в 2024 году. 

Дежурство на КПП "Маргара" армяно-турецкой государственной границы с 28 февраля осуществляется исключительно силами Пограничных войск Армении, сообщил на своей странице в Facebook* премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он, в частности, отметил, что КПП "Маргара" не функционирует из-за закрытой границы между Арменией и Турцией. По его словам, летом 2022 года КПП по решению правительства был капитально отремонтирован.

"Постоянную службу несли Пограничные войска ФСБ России. Передача КПП "Маргара" под ответственность Пограничных войск Армении означает, что с 1 марта 2025 года весь пограничный контроль въезда/выезда на всех КПП – действующих и недействующих – будут только армянские пограничники", – заявил Пашинян.

Турция и Армения не поддерживают дипломатических отношений, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий.

Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Достигнутые к июлю 2024 года договоренности незначительны, улучшение отношений между двумя странами пока сомнительно, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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