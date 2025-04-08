Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова

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Гаджимурад Мусаев в третий раз избран главы Казбековского района Дагестана, сообщила сегодня администрация муниципалитета. Депутат собрания села Хубар Рашид Исакова направил жалобу в прокуратуру республики.

Как писал "Кавказский узел", для участия в выборах главы Казбековского района зарегистрировались шесть кандидатов, в том числе депутат собрания села Хубар Рашид Исаков.

«На сессии Собрания депутатов МР главой муниципального района единогласно избран Гаджимурад Гаджиевич Мусаев. За его кандидатуру проголосовали все 27 присутствующих на сессии депутатов районного собрания», - говорится в сегодняшней публикации Telegram-канале Казбековского района Дагестана.

Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии по определению кандидатов на пост главы Казбековского района, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Рашид Исаков. О точном времени начала заседания он не был официально оповещен, узнал об этом по поступившей негласной информации, говорит Исаков.

«Организаторам необходимо было направить уведомление кандидатам в письменном виде, заказным письмом по АО "Почта России", указав ФИО каждого кандидата в отдельности. Если кандидаты подавали письменное разрешение на отравление уведомления на свою электронную почту, то уведомить, отправив уведомление на электронную почту. Меня подобным образом не известили», - сообщил Исаков.

Придя на заседание комиссии, он высказал свои претензии ее членам, и покинул зал заседания, рассказал он, добавив, что соответствующее обращение о нарушении закона им направлено в прокуратуру Дагестана.

«Мне пришло откуда-то фото кандидатов на должность главы муниципального района разосланное в американском месенджере WhatsApp* ... (что) не является уведомлением, установленным законом. Я, и ещё 2 кандидата на должность главы муниципального района Казбековский район вышли из зала проведения конкурсной комиссии выборов в знак протеста из-за того что даже мы как кандидаты не получали ни какой информации о дне выборов и о ходе выборов и конкурса на 8 апреля 2025 года», - говорится в заявлении Исакова, опубликованном в телеграм-канале издания «Черновик».

Депутат просит прокурора Республики Дагестан «выявить факт нарушения со стороны организаторов проведения конкурсной комиссии и проведения выборов... и информирования населения Казбековского района в противоречии Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ и привлечь всех виновных лиц к законной ответственности».

Напомним, Рашид Исаков предложил Гаджимураду Мусаеву выйти 6 апреля на бойцовский поединок из-за прозвучавших в телефонном разговоре оскорбительных слов. Исаков добавил, что, если глава района не явится на бой, он оставляет за собой право избить его в любом месте, но подчеркнул, что "это не угроза, а только обещание". Вызов на бойцовский поединок нельзя однозначно квалифицировать как угрозу, и для полицейской проверки необходимо заявление потерпевшего, прокомментировали юристы.

6 апреля сельчане и сотрудники полиции прибыли в село Дылым, где был запланирован бойцовский поединок. Однако глава района не приехал, и поединок не состоялся.

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