Участники акции протеста перекрыли движение у парламента Грузии

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Акции протеста с требованием новых парламентских выборов и освобождения активистов проходят в Грузии 92-й день подряд, протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля участники шести маршей протеста в Тбилиси почтили память погибших в боях с Красной армией, после чего отправились к парламенту Грузии, где 90-й день подряд проходят акции с требованием новых парламентских выборов и освобождения активистов.

Участники акции протеста перекрыли проезжую часть у здания парламента Грузии. Несмотря на полицейский кордон, протестующим все же удалось занять проезжую часть.

Параллельно, к зданию парламента от Общественного вещателя Грузии, где ежедневно проходит акция протеста, направились маршем ее участники.

Это уже 92-ой день протеста. Требования прежние: назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

Акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных-оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях. 19 февраля стало известно, что участникам акций ежедневно назначают штрафы, их размеры значительны и могут заметно снизить число активных демонстрантов.

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