Протестующие в Грузии почтили память убитых в боях с Красной армией

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Участники шести маршей протеста в Тбилиси почтили память погибших в боях с Красной армией, после чего отправились к парламенту Грузии, где 90-й день подряд проходят акции с требованием новых парламентских выборов и освобождения активистов.

Как писал "Кавказский узел", с 2010 года 25 февраля отмечается в Грузии как День советской оккупации. В этот день приспускаются государственные флаги, а жители отдают дань памяти юнкерам, погибшим в 1921 году в боях с Красной армией на подступах к Тбилиси.

Вторжение частей 11-й Красной армии в Грузию произошло в феврале 1921 года. Cопротивление грузинской армии, добровольческих отрядов и юнкеров было подавлено. 21 апреля 1921 года в Грузии была сформирована советская власть, подписан Декрет о создании Народных комиссариатов Грузинской Советской Социалистической Республики. В течение почти трех лет до этого на территории страны действовала Грузинская Демократическая Республика, провозглашенная 26 мая 1918 года.

Сегодня протестные шествия в Тбилиси были посвящены Дню советской оккупации.Шествиям были присвоены имена героев, связанные с историей борьбы Грузии за независимость и сопротивлением советской оккупации, сообщило агентство "Новости Грузия".

С 16.00 в Грузии стартовала общенациональная забастовка, которая продлится несколько часов, шествия начались с 18.00, проинформировало Paper kartuli.

На площади Героев в Тбилиси объединились несколько маршей протеста, выдвинувшихся с разных точек столицы. Автомобильное движение по улицам Костава и Варазисхеви было перекрыто. В связи со 104-ой годовщиной со дня советской оккупации они почтили память погибших у мемориала погибших за независимость Грузии, после чего шествием переместятся к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели, где акция продолжится под лозунгом - “Нет русской оккупации", сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Сегодня в 90-й день непрерывных протестов против политики "Грузинской мечты" с требованием проведения новых парламентских выборов и освобождения всех активистов, задержанных в ходе протестных акций, акции проходят в Тбилиси и Батуми. У парламента сегодня проходит благотворительная выставка-ярмарка картин. Все средства от продажи пойдут в Тбилисский дом прав человека, который оказывает помощь задержанным на акциях протеста.

К акции в Тбилиси присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях. 19 февраля стало известно, что участникам акций ежедневно назначают штрафы, их размеры значительны и могут заметно снизить число активных демонстрантов.

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