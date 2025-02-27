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13:03, 27 февраля 2025

Делимханов повторил угрозы угрозы "евроичкерийцам"

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов заявил, что эмигрировавшие в Европу противники чеченских властей "будут уничтожены".

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

Делимханов пригрозил сторонникам запрещенной в России самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана в России террористической).

"Сбежавшие в Европу так называемые евроичкерийцы продолжают позорить себя, выставляя видео, где в их шествии принимают участие мерзкие извращенцы из организации ЛГБТ (запрещенная в России экстремистская организация)", - написал Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

Он заявил, что живущие в Европе "евроичкерийцы", "чтобы не лишиться европейских "копеек", не только не будут осуждать ЛГБТ, но и скоро станут маршировать с ними за руку". 

"Однако и евроичкерийцам, и их "радужным" друзьям осталось недолго. Их сатанинское гнездо очень скоро будет уничтожено!" - заявил депутат.

Делимханов так прокомментировал снятые в Европе кадры, где на улицу вышли сторонники чеченских сепаратистов, а также люди с флагами Украины и ЛГБТ*.

"Евроичкерийцами" власти Чечни называют эмигрировавших в Европу противников нынешнего режима. Блогеры из чеченской диаспоры, которые критикуют режим Рамзана Кадырова, жалуются на регулярно поступающие угрозы. "Кавказским узлом" также опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Опрошенные "Кавказским узлом" в 2022 году аналитики отметили, что среди проживающих в Европе чеченцев возник политический раскол на фоне проведения спецоперации на Украине. Одна часть евроичкерийцев выступает за построение светской Ичкерии, но у них нет полного согласия между собой, вторая часть преследует идею создания шариатской республики. Чеченские власти внимательно следят за этими процессами, "Чеченцев в Европе порядка 200 тысяч, в одной только Франции более 60 тысяч. В этом смысле это, конечно же, важно для властей Чечни, и, как минимум, они внимательно следят за этим", - отметил, в частности, кавказовед, этнограф, исламовед, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник университета МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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