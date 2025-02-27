14 домов повреждены в Темрюкском районе после атаки дронов

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Не менее 14 домов повреждены в результате атаки беспилотников в станице Старотитаровской и поселке Стрелка в Темрюкском районе Кубани.

Как писал "Кавказский узел", утром 26 февраля военные отчитались об отражении массового налета дронов на Кубань со стороны Украины. Губернатор заявил, что в результате атаки повреждены три частных дома. В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу, возник пожар, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Краснодарского края уточнили информацию о разрушениях частных домов в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на среду, 26 февраля.

По информации оперштаба региона, комиссия зафиксировала повреждение по меньшей мере 14 домов в Темрюкском районе. Десять из этих домов расположены в станице Старотитаровской, еще четыре - в поселке Стрелка. Всего было обследовано 18 домовладений в этих населенных пунктах.

Основная часть повреждений - разбитые окна, но в одном доме были нарушены инженерные коммуникации. Днем 26 февраля их восстановили, следует из сообщения в Telegram-канале Оперштаба Кубани. Отмечается, что муниципалитет продолжает обследование и оценку ущерба.

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