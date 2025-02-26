Жители и власти Азербайджана вспомнили жертв ходжалинской трагедии

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Траурные мероприятия прошли в Баку и других регионах страны, в том числе в самом Ходжалы, куда уже вернулись около 800 жителей.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинской трагедии. 23 февраля текущего года Генпрокуратура страны сообщила, что при раскопках в Ходжалы обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка. Предположительно, это тела пленных времен первой карабахской войны, пояснили в ведомстве. В 2024 году жители Ходжалы впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ, дислоцированного в Степанакерте (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. До перехода под контроль армянских войск Ходжалы более четырех месяцев находился в полном окружении. Его жители испытывали серьезные трудности с медицинским обслуживанием и поставками продовольствия. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, отмечается в справке "Ходжалинская трагедия", опубликованной на "Кавказском узле".

26 февраля в городах Азербайджана, в том числе в Баку, прошли траурные мероприятия в память о жертвах Ходжалинской трагедии. В столице с утра жители направились к мемориалу «Зов матери», воздвигнутому в дань памяти жертв трагедии. Цветы к памятнику возложили также руководители страны, члены правительства, депутаты парламента и представители западных дипломатических миссий.

Милли Меджлис Азербайджана по случаю скорбной даты обратился к парламентам мира. В обращении отмечается, что «Ходжалинский геноцид является преступлением, направленным не только против азербайджанского народа, но и против человечности».

Милли Меджлис также отметил, что Азербайджан, после восстановления территориальной целостности и суверенитета на всех освобожденных от оккупации территориях, включая Ходжалы, проводит широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции в регионе.

Накануне 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ходжалы «Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида». На строительство комплекса предусматривается выделить 18,3 миллиона манатов (около 11 миллионов долларов).

Жительница Ходжалы Зумруд Алиева уже вернулась в родной город. "В тот день, 25 февраля 1992 года был мой день рождения. Вечером я собрала близких за ужином, чтобы хотя бы символически отметить день рождения. Вдруг домой пришел муж и сообщил, что окрестные холмы заняты армянскими вооруженными отрядами и танками, БМП и БТР 366 полка Советской армии. А около 11 часов вечера началось наступление. Люди бросились бежать в сторону Агдама с разных сторон. Но многие попадали в засаду, их расстреливали в упор. Многих взяли в плен. Нам едва удалось спастись. С тех пор я никогда не отмечала день рождения. И вот наконец, Ходжалы был освобожден и мы вернулись домой", - рассказала Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жители Ходжалы 26 февраля также провели поминальное мероприятие.

Ходжалинец Шакир Гасанов вспоминает, что Ходжалы защищали немногочисленный отряд самообороны, который был вооружен только стрелковым оружием.

"Силы были не равны. С ружьями, автоматами противостоять хорошо вооруженному противнику, имеющему в своем распоряжении танки, БМП, БТР, было невозможно. Было решено выводить население в сторону Агдама. Был мороз, шел снег, многие не успели даже тепло одеться, обуться. Из-за окружения мы вынуждены были идти через лес между армянскими селами, но там с постов стреляли по нам, проходилось идти через ледяную реку. Когда оставалось до Агдама несколько километров у села Нахичеваник стали методично расстреливать нас. Это было массовое убийство. Это было ужасно - люди кричали, в темноте члены семей теряли друг друга. Потом еще долго не могли прояснить судьбу своих родных. Одни погибли, другие оказались в плену. Многие обморозили ноги, потом им делали ампутацию. Сегодня мы счастливы, что вернулись в Ходжалы. Но нас никогда не покинет горечь утраты наших дорогих людей", - отметил Гасанов.

В госкомбеженцев корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что в Ходжалинский район в 2024 году и начале 2025 года вернулись около 800 человек, процесс возвращения продолжается.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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