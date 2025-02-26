RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:36, 26 февраля 2025

Сняты ограничения на проезд по Транскаму

Транскавказская автомагистраль. Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Транскавказская автомагистраль открыта для всех автотранспорта после расчистки дорожного полотна.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Транскам был закрыт для большегрузов, а 25 февраля - для всех машин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля разрешено в обоих направлениях после расчистки дорожного полотна, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, проезд по Транскаму открыт с 12:00 мск 26 февраля.

Напомним, что движение было ограничено также на Военно-Грузинской дороге. Она была закрыта с 18 февраля для всех машин. С 23 февраля запрет на проезд легковых машин и автобусов был отменен, но для большегрузов дорога оставалась закрытой. С 25 февраля ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" сняты.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:13, 19 февраля 2025
Более 5900 бойцов из СКФО и ЮФО убиты на Украине
02:11, 17 февраля 2025
Кубань попала в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни
Бензоколонка. Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
00:55, 10 февраля 2025
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга доступности бензина для граждан
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
05:43, 6 февраля 2025
Более 5800 военных из СКФО и ЮФО убиты на Украине
Освобожденные российские военные. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 08.02.24, https://t.me/saraliev/1081
02:46, 6 февраля 2025
Военные с юга России возвращены из украинского плена
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Все блоги
Справочник
На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
15:42, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
4
сказочный мэр
Фото
15:25, 21 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
7
теперь можно учить язык в маршрутке
Фото
19:10, 20 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
правозащитницу, которая врала о пытках на Кавказе, экстрадируют
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Фото
21:04, 12 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
назови меня своим государственно одобренным именем
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Подросток с ножом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
26 февраля 2025, 10:04
Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше