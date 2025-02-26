Сняты ограничения на проезд по Транскаму

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Транскавказская автомагистраль открыта для всех автотранспорта после расчистки дорожного полотна.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Транскам был закрыт для большегрузов, а 25 февраля - для всех машин.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля разрешено в обоих направлениях после расчистки дорожного полотна, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, проезд по Транскаму открыт с 12:00 мск 26 февраля.

Напомним, что движение было ограничено также на Военно-Грузинской дороге. Она была закрыта с 18 февраля для всех машин. С 23 февраля запрет на проезд легковых машин и автобусов был отменен, но для большегрузов дорога оставалась закрытой. С 25 февраля ограничения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" сняты.

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