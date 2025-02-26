RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:47, 26 февраля 2025

Возобновлена работа курорта "Эльбрус"

Курорт "Эльбрус". Фото Анны Петровой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус" открылись для туристов после перерыва, связанного с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля канатные дороги и горнолыжные трассы на "Эльбрусе" были закрыты в связи с ухудшением погоды.

Все три канатные дороги (Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир - Гарабаши) сегодня возобновили работу, сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Также открыты горнолыжные трассы Гарабаши - Мир, Мир - Кругозор, Кругозор - Азау и учебный склон «Саби Парк», отмечается в публикации.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:24, 26 февраля 2025
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии
Горнолыжный курорт в метель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
07:38, 26 февраля 2025
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за непогоды
Арсен Каноков. Фото: https://arsenkanokov.ru/pages/about/
12:33, 25 февраля 2025
Арсен Каноков попал под санкции Великобритании
Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org
05:43, 25 февраля 2025
Суд в Нальчике вынес приговор по делу об убийстве Аслана Камбиева
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:43, 25 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
«Овечье» дело. Неуместное слово или оскорбление?
Фото
13:09, 23 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Коммунальные страдания, или о не управляющих компаниях
Фото
11:00, 19 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
20
Чем заменить каршеринг, коворкинг и аутсорсинг?
Все блоги
Справочник
На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
11:43, 25 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
«Овечье» дело. Неуместное слово или оскорбление?
Фото
13:09, 23 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Коммунальные страдания, или о не управляющих компаниях
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
11:00, 19 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
20
Чем заменить каршеринг, коворкинг и аутсорсинг?
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Нож. Фото: УМВД РФ по Краснодару
26 февраля 2025, 10:04
Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше