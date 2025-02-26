Возобновлена работа курорта "Эльбрус"

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Горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус" открылись для туристов после перерыва, связанного с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля канатные дороги и горнолыжные трассы на "Эльбрусе" были закрыты в связи с ухудшением погоды.

Все три канатные дороги (Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир - Гарабаши) сегодня возобновили работу, сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Также открыты горнолыжные трассы Гарабаши - Мир, Мир - Кругозор, Кругозор - Азау и учебный склон «Саби Парк», отмечается в публикации.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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