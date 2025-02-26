RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:38, 26 февраля 2025

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте в Приэльбрусье закрыты в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Канатные дороги и горнолыжные трассы на "Эльбрусе" закрыты в связи с ухудшением погоды, сообщила вечером 25 февраля в своем телеграм-канале администрация курорта. По состоянию на 07.37 мск, в телеграм-канале не опубликована новая информация о ситуации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе снегопад при температуре воздуха -12 градусов, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 27 февраля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -16 градусов, ветер усилится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Арсен Каноков. Фото: https://arsenkanokov.ru/pages/about/
12:33, 25 февраля 2025
Арсен Каноков попал под санкции Великобритании
Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org
05:43, 25 февраля 2025
Суд в Нальчике вынес приговор по делу об убийстве Аслана Камбиева
Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru
01:23, 25 февраля 2025
Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Мемориальная доска Салиму Азикову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Баксанского района от 21.02.25, https://t.me/baksraion/8481
21:59, 24 февраля 2025
Гранатометчик из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
17:42, 24 февраля 2025
Суд продлил арест Надежде Кеворковой
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:43, 25 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
«Овечье» дело. Неуместное слово или оскорбление?
Фото
13:09, 23 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
21
Коммунальные страдания, или о не управляющих компаниях
Фото
11:00, 19 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
20
Чем заменить каршеринг, коворкинг и аутсорсинг?
Все блоги
Справочник
Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Елена Милашина в чеченской больнице. Фото: Сергея Бабинеца https://t.me/babinetssergey/849 Елена Милашина в московской клинике. Фото Анны Артемьевой / ”Новая газета”https://t.me/novaya_pishet/41070?single Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Блогеры
Фото
11:43, 25 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
«Овечье» дело. Неуместное слово или оскорбление?
Фото
13:09, 23 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
21
Коммунальные страдания, или о не управляющих компаниях
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
11:00, 19 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
20
Чем заменить каршеринг, коворкинг и аутсорсинг?
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Фарид Исмаилов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-toplum-tv-arestovan-zhurnalist-farid-ismailov/
25 февраля 2025, 18:13
Журналист Фарид Исмаилов оставлен под стражей

Транскавказская автомагистраль. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:40
Транскам закрыт для всех видов транспорта

Село Старый Сивух. Фото: gumbet.dag.muzkult.ru/media/2019/01/11/1270614385/file11100.jpg https://ru.wikipedia.org
25 февраля 2025, 12:01
Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру
25 февраля 2025, 10:17
Абхазские предприниматели столкнулись с запретом на ввоз мимозы в Россию

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше